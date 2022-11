L’iPad Pro de 6e génération est sans contredit la meilleure tablette sur le marché, avec une nouvelle puce M2 ultrapuissante et une fonction de survol pour l’Apple Pencil. On ne s’étonnera pas qu’elle soit aussi la plus coûteuse, et on se questionne sur la position de la caméra avant.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Commençons par voir ce que la nouvelle puce M2 apporte à l’iPad Pro, le modèle de tablette le plus haut de gamme d’Apple, que nous avons testé dans sa version 12,9 po. Le résultat de nos tests d’étalonnage est presque terrifiant. Bien qu’on ne puisse rigoureusement comparer les tablettes et les ordinateurs, les fonctions testées étant sensiblement différentes, on a ici une tablette d’une puissance étonnante, qui laisse loin derrière la concurrence Android et même les précédents iPad.

Avec une telle bête, nous avons pu assembler presque instantanément une vidéo avec iMovie, combinant une soixantaine de photos sur un fond musical. L’exportation du résultat a duré 17 secondes. Les transformations, par exemple pour appliquer un filtre sépia, étaient également instantanées. Chrome, Safari ou toute application d’usage quotidien apparaissent sans attente à l’écran, et on peut en gérer quatre simultanément avec la fonction Stage Manager. Des jeux comme Genshin Impact, Dead by Daylight ou Fortnite sont fluides et bien servis par le magnifique écran Liquid Retina XDR à base de mini-DEL, avec une densité de 264 ppp et des pics de luminosité à 1600 nits.

Et nous retrouvons toujours avec le même plaisir l’écran de 12,9 po bien adapté aux versions numériques des magazines, et qui donne du tonus à l’application de La Presse+.

Au chapitre des nouveautés par rapport à l’an dernier, cet iPad Pro peut maintenant compter sur une fonction prometteuse du stylet d’Apple, l’Apple Pencil, appelée « hover » ou « survol ». Dans certaines applications, notamment Notes et iMovie, on n’a pas besoin de toucher l’écran pour que la pointe du stylet soit détectée : il suffit de pointer à un maximum de 12 mm. On peut ainsi survoler en rafale des filtres, manipuler des menus ou faire défiler des choix. Les amateurs d’Apple Pencil apprécieront sûrement, alors que ceux que cet outil laisse tièdes — nous faisons partie du groupe – n’y verront qu’une nouvelle fonction qui sera peu utilisée.

Pour la caméra avant de 12 mégapixels, on dispose d’un outil plutôt amusant appelé Center Stage. Si vous vous déplacez pendant une vidéoconférence, l’objectif vous suit dans un espace d’environ 1 mètre pour vous maintenir au milieu de l’écran.

Côté nouveautés, cet iPad Pro est compatible avec la nouvelle norme WiFi 6-E, qui offre un débit de téléchargement deux fois supérieur, et le modèle avec connectivité cellulaire est compatible 5G dans les fréquences sous 6 GHz. Le port est USB-C, avec prise en charge de Thunderbolt/USB 4, et cet iPad Pro utilise la reconnaissance faciale Face ID. Enfin, l’enregistrement vidéo est possible en ProRes, jusqu’à 4K à 30 images par seconde.

On aime moins

Si on fait exception de la puce M2, l’iPad Pro de 6e génération ressemble comme un jumeau à la 5e génération. Mises côte à côte, les spécifications techniques sont à 98 % semblables.

Si on peut le trouver à un prix de départ de 1099 $, le prix monte rapidement dès qu’on y ajoute de petits extras. Le modèle que nous avons testé, avec écran de 12,9 po, 16 Go de RAM et 1 To de stockage, coûte la rondelette somme de 2639 $. À cela, il faut ajouter les accessoires, soit le clavier Magic Keyboard à 449 $ et l’Apple Pencil de 2e génération à 169 $.

La caméra avant a été placée sur le côté gauche de la tablette quand elle est en mode paysage, le plus communément utilisé, surtout avec un clavier. Le résultat en vidéoconférence, c’est qu’on regarde en tout temps son interlocuteur de côté.

On achète ?

On ne commande pas un iPad Pro pour l’usage léger habituel des tablettes, soit répondre aux courriels, regarder quelques vidéos, télécharger de petits jeux et lire des quotidiens. À ce prix, on a affaire à un outil puissant pour professionnels, graphistes, monteurs et utilisateurs exigeants, qui n’apporte pas de nouveautés révolutionnaires par rapport à l’an dernier, mais qui profite de petites améliorations judicieuses.

Un achat hautement recommandable pour celui qui accepte d’y mettre le prix.