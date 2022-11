Une des nouveautés les plus intéressantes de macOS Ventura est Stage Manager, qui affiche à gauche de l’écran les icônes des programmes ouverts, dans lesquelles on voit même leur contenu.

Depuis le 24 octobre, les utilisateurs ont accès au nouveau système d’exploitation macOS Ventura, qui offre plusieurs nouveautés, dont deux particulièrement intéressantes.

Karim Benessaieh La Presse

macOS Ventura

Stage Manager affiche à gauche de l’écran les icônes des programmes ouverts, dans lesquelles on voit même leur contenu. La fonction n’est cependant pas activée par défaut : il faut aller faire un tour dans les Réglages système, qui ont été remodelés avec une barre latérale plutôt que des icônes. Les Mac ont maintenant accès dans Messages à une fonction apparue avec iOS 6, la possibilité de modifier ou d’annuler un message, jusqu’à respectivement 15 et 2 minutes après l’envoi. Attention, le destinataire verra qu’il y a eu modification et l’opération échouera si son appareil Apple n’est pas à jour.

Jeux mobiles

PHOTO ADNAN ABIDI, REUTERS

Le téléphone intelligent est sans contredit la plateforme de jeu vidéo la plus populaire, a confirmé cette semaine une étude du site Time2Play. Alors que 79,6 % des utilisateurs de l’internet s’identifient comme joueurs selon les données de Statista, 52,3 % d’entre eux jouent sur leur téléphone, comparativement à 36,1 % et 35,5 % sur un ordinateur ou une console. Time2Play est allé plus loin et a établi les deux jeux les plus populaires : Diablo Immortal, avec 275 732 téléchargements sur iPhone, et Pocket Monsters Rush, avec 354 447 téléchargements sur Android. En temps de jeu, 17 % des joueurs mobiles affirment y consacrer entre 1 et 7 heures par semaine, et 8 % y mettent plus de 14 heures.

Kingston

PHOTO TIRÉE DU SITE D’AMAZON Le Kingston NV1, vendu 188,98 $ sur Amazon à la fin de septembre, promettait 2100 Mo/s en lecture et 1700 Mo/s en écriture. Test réussi, selon le logiciel de mesure Crystal DiskMark 8.

Avec l’arrivée de minuscules disques durs SSD internes de type NVMe, les prix ont chuté mais demeurent élevés, surtout pour des marques réputées. Il en coûte autour de 300 $ pour ces disques durs haut de gamme de 2 To. Nous avons testé un modèle à un prix alléchant, le Kingston NV1 vendu 188,98 $ sur Amazon à la fin de septembre et promettant 2100 Mo/s en lecture et 1700 Mo/s en écriture. Dans nos tests avec Crystal DiskMark 8, nous avons obtenu 2185 Mo/s et 1839 Mo/s. Installé depuis un mois, utilisé avec des jeux vidéo exigeants, le Kingston NV1 n’a jamais failli. Test réussi, donc, pour ce SSD à bas prix, dont la nouvelle version, NV2, promet encore plus de vitesse.