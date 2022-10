Fruit du « travail acharné de trois personnes pendant cinq ans », comme le résume le président et cofondateur du studio indépendant Autoexec, Vincent Blanchard, TimeMelters est enfin offert sur Steam.

Karim Benessaieh La Presse

TimeMelters

Magnifique du point de vue graphique, ce jeu impose une stratégie ingénieuse, soit manipuler le temps, pour permettre à une sorcière condamnée au bûcher au XVe siècle, Teagan MacPhee, de combattre les monstres qui ont envahi son pays, Hogendale. Elle se duplique, dispose de sortilèges qu’il faut recharger, de portails magiques pour se téléporter, sur un fond musical hypnotisant. Sûrement un des jeux indépendants québécois les plus réussis de ces dernières années, récemment couronné grand gagnant de la Série Indie Ubisoft, et choix du public et innovation technologique au MEGAMIGS 2021.

Jeunes pousses

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE La firme HelloSafe a donné à Montréal le troisième rang des meilleures villes pour les jeunes pousses au Canada, derrière Toronto et Vancouver.

En compilant 22 critères comme le nombre de jeunes pousses et d’incubateurs, les investissements, les brevets et les espaces de travail partagés, la firme HelloSafe a donné à Montréal le troisième rang des meilleures villes pour les start-up au Canada, derrière Toronto et Vancouver. Tirées du rapport annuel de Startup Blink, ces statistiques concluent par ailleurs que le Québec traîne la patte, avec seulement 3 villes, soit Montréal, Sherbrooke et Québec, dans le top 1000 mondial, contre 21 pour l’Ontario. Le Canada dans son ensemble figure plutôt bien, avec une solide 4e position derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël.

Silent Hill

IMAGE EXTRAITE DU SITE AMAZON.COM Avec huit épisodes principaux depuis 1999, Silent Hill est encore considérée par des millions de fans comme le modèle de jeu d’horreur, en compétition avec Resident Evil.

Après dix ans sans nouvelles, un des grands classiques du jeu d’horreur, Silent Hill, ressuscite. Le studio Konami a annoncé en milieu de semaine un remake de Silent Hill 2, initialement paru en 2001, qui sera réservé à la PS5 et au PC pour les 12 premiers mois. Un tout nouvel épisode se déroulant au Japon, Silent Hill F, a également été annoncé, ainsi que des produits dérivés. Avec huit épisodes principaux depuis 1999, cette franchise est encore considérée par des millions de fans comme le modèle du genre, en compétition avec Resident Evil. Aucun nouveau projet n’avait été annoncé depuis 2012, et un jeu développé par Hideo Kojima révélé en 2014 avait finalement été abandonné un an plus tard.