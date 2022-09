La Watch GT 3 Pro de Huawei est une montre intelligente magnifique à l’autonomie inégalée, doublée d’un bon compagnon de sport. Mais elle est plombée par le manque d’applications tierces et ne fait pas le poids devant une Apple Watch pour les propriétaires d’iPhone.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Plutôt discrète ces temps-ci en Amérique du Nord avec ses téléphones, Huawei se veut en revanche hyperactive avec ses montres intelligentes, lançant quatre modèles en un an. Voici donc la nouvelle venue, la Watch GT 3 Pro, offerte en deux revêtements, titane et céramique. C’est cette première déclinaison, qui coûte 250 $ de moins que la seconde, que nous avons testée.

Il s’agit d’une montre tout en rondeur, d’un diamètre de 46,6 mm, 10,9 mm d’épaisseur pour un poids de 100 g, bracelet métallique inclus. Les contrôles se limitent à deux possibilités : un bouton cliquable avec couronne de défilement et une touche qui affiche une centaine d’activités sportives.

Comme Huawei en a fait une spécialité, cette montre a une autonomie absolument inégalable de 14 jours, ou 12 jours en mode écran allumé permanent. On est très très loin des 18 heures garanties par une Apple Watch 7 ou des 40 heures d’une Galaxy Watch 4.

Elle a fière allure, cette Watch GT 3 Pro en titane, avec un look un peu vieillot et un écran tactile AMOLED lumineux en verre saphir, qu’on assure impossible à égratigner.

Le couplage se fait avec l’application Huawei Santé, offerte sur l’App Store pour un iPhone. Sur Android, par contre, il faut d’abord aller chercher l’AppGallery de Huawei à partir d’un navigateur web, l’appli n’étant pas offerte sur le Google Play Store.

On a d’abord le choix entre 14 horloges différentes gratuites. Si ce choix plutôt mince ne vous satisfait pas, vous avez accès à des dizaines d’autres à des prix allant de 0,96 $ à 4,49 $.

La liste de tout ce qui peut être affiché serait fastidieuse, allons-y pour ce qui est le plus utilisé. Outre l’heure et la date, on dispose notamment de la météo, du prochain rendez-vous à l’agenda, du nombre de pas, de bilans d’activité physique, du rythme cardiaque, des phases de la lune et des heures pour le lever et le coucher du soleil, de toutes les notifications du téléphone. Si on reçoit un appel, le nom et le numéro de l’appelant s’affichent et on peut y répondre directement sur la montre.

La Watch GT 3 Pro indique la température cutanée, la pression atmosphérique, peut servir de boussole et de déclencheur d’appareil photo à distance.

Quand on entame une activité physique, on choisit parmi la centaine proposées et la montre identifie un signal GPS. Après quelques secondes, on voit l’affichage adapté à l’activité, avec les classiques distances parcourues, le rythme et le rythme cardiaque. Cette montre est classée IP68 et peut supporter une profondeur de 30 m pour la plongée sous-marine.

On aime moins

La mesure du Sp02, tout comme le paiement avec Huawei Wallet, n’est pas offerte au Canada.

La seule façon de permettre à la Watch GT 3 Pro de contrôler la musique est d’y transférer ses chansons, la montre disposant d’une mémoire de stockage de 4 Go. Ce transfert est totalement impossible pour iOS, il faut donc passer par un téléphone Android.

En comparaison des montres intelligentes d’Apple et de Samsung, celle de Huawei est bien seule dès qu’on veut contrôler une application tierce.

L’App Gallery de Huawei pour sa montre est composée de 33 applis totalement inconnues, du moins en ce qui nous concerne.

Cette montre coûte cher : 548,99 $ pour la version en titane et 798,99 $ pour celle en céramique.

On achète ?

Réglons d’abord le cas de ceux qui ne devraient pas acheter la Watch GT 3 Pro. Si l’utilisation d’applications tierces est importante pour vous, oubliez-la. Un propriétaire d’iPhone, en outre, devra composer avec de nombreuses fonctions absentes. À moins d’être séduit par l’autonomie et le design de cette montre, on voit mal comment on pourrait la préférer à une Apple Watch, qui reste l’appareil le mieux adapté à l’écosystème d’Apple.

Il reste ceux qui voudront profiter des capacités sportives tout de même respectables de la Watch GT 3 Pro, de fonctions utiles qui feront en sorte que vous sortirez bien moins souvent votre téléphone pour lire les courriels et notifications, répondre à un appel, lancer un minuteur ou jeter un coup d’œil à la météo. À cet égard, la Watch GT 3 Pro se défend bien : si les montres intelligentes de Samsung sont plus complètes, celles de Huawei sont plus belles et profitent d’une autonomie remarquable.