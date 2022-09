La réédition de The Last of Us Part 1 pour la PS5

Huit ans après sa sortie, The Last of Us Part 1 est encore considéré comme un des meilleurs jeux d’horreur-survie. Sa réédition pour la PS5, offerte depuis vendredi, a reçu un accueil plus qu’enthousiaste avec une note moyenne de 88 % sur Metacritic.

Karim Benessaieh La Presse

The Last of Us Part 1

Complètement rematricé avec le nouveau moteur du studio Naughty Dog, il offre maintenant deux modes : Fidélité (40 images par seconde, 4K native) et Performance (60 images par seconde, 4K dynamique). L’amélioration est flagrante : la texture des objets, les ombres et, surtout, les traits des personnages sont mieux définis. Le joueur qui possède déjà la version enrichie pour PS4, par contre, n’a pas grand intérêt à payer 89,99 $ supplémentaires.

Snapchat

IMAGE FOURNIE PAR SNAPCHAT Réservée dans un premier temps aux utilisateurs Apple, la nouvelle fonction double caméra sur Snapchat permet de filmer en même temps avec les caméras avant et arrière.

L’annonce de la suppression de 1200 emplois à la maison mère de Snapchat cette semaine a occulté le lancement d’une nouvelle fonction plutôt impressionnante : la double caméra. Réservée dans un premier temps aux utilisateurs Apple, cette fonction permet de filmer en même temps avec les caméras avant et arrière. Les deux images peuvent être superposées à la verticale, à l’horizontale, en mortaise ou fondues une dans l’autre. Les possibilités sont infinies : on peut par exemple se placer au centre d’une discussion entre deux personnes ou montrer un mets tout en le dégustant. La fonction sera offerte « dans quelques mois pour le marché plus fragmenté des appareils Android », a-t-on expliqué à La Presse.

REDMAGIC 7S Pro

Étonnamment puissant pour son prix, entièrement conçu pour le jeu vidéo avec son ventilateur interne, ses icônes angulaires et des lignes lumineuses à l’arrière, le téléphone REDMAGIC a eu droit à un petit rehaussement le mois dernier, avec la sortie du modèle 7 S Pro. Son nouveau processeur Snapdragon 8+Gen1, sa mémoire vive maximale qui passe de 16 à 18 Go et son système amélioré de refroidissement le rendent encore plus performant, selon nos tests d’étalonnage Geekbench 5, pour un prix similaire. Tous n’apprécieront pas son design lourdaud et bosselé, et l’interface en français est encore bâclée, mais les joueurs aimeront son écran tactile avec un taux d’échantillonnage de 960 Hz et son bouton rouge réservé aux jeux vidéo. Notre note : 4,5 sur 5.