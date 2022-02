Sur le thème des classes sociales, on suit dans le jeu It Comes in Waves le quotidien de Beattie, une employée d’agence appelée à travailler dans deux établissements au tout début de la pandémie.

Avec ses petits dessins statiques et ses longs textes, vous ne confondrez pas ce jeu vidéo avec le dernier Assassin’s Creed.

Karim Benessaieh La Presse

It Comes in Waves

Mais l’intention derrière It Comes In Waves, conçu par une équipe de l’Université Concordia menée par la professeure Mia Consalvo, est d’une actualité brûlante : sur le thème des classes sociales, on y suit le quotidien de Beattie, une employée d’agence appelée à travailler dans deux établissements au tout début de la pandémie. « Chacun a eu sa propre expérience durant la pandémie, mais beaucoup de gens ne savaient pas ce que c’était de travailler comme aide, de continuer à travailler même si on craint pour sa santé », explique Mme Consalvo.

Code Samian

PHOTO FRANCIS DI SALVIO, FOURNIE PAR NATIONAL Un millier d’élèves du secondaire pourront s’initier au codage informatique avec le logiciel EarSketch en remixant des chansons, dont Peuple invincible de Samian.

Le rappeur engagé Samian peut ajouter une corde à son arc : sa musique servira à initier près d’un millier d’élèves aux bases du codage. Le programme Ta voix est puissante, lancé cette semaine par Amazon Canada, permettra plus précisément à des élèves du secondaire de toutes les écoles au Canada de se faire la main avec le logiciel EarSketch en remixant des chansons, dont Peuple invincible de Samian. Cet éditeur de code en ligne gratuit est notamment offert en français, en ojibwé et en inuktitut. « Il y a dans ce programme une certaine décolonisation, explique en entrevue Samian. Ça ouvre un dialogue, on passe à côté du curriculum habituel pour sortir du manuel d’histoire. »

Cybercrime

PHOTO NICOLAS ASFOURI, AGENCE FRANCE-PRESSE Avec un taux de 163 victimes par million d’internautes en 2020, le Canada arrive en troisième position mondiale, selon une étude du gestionnaire de VPN Surfshark.

Le Canada est un des pays préférés pour les cybercriminels, selon une étude du gestionnaire de VPN Surfshark. Avec un taux de 163 victimes par million d’internautes en 2020, le pays arrive en fait en troisième position mondiale, tout de même très loin des meneurs, la Grande-Bretagne et les États-Unis, où on compte respectivement 3409 et 1724 victimes par million d’internautes. On a analysé les fraudes par courriel pour découvrir que les plus coûteuses ont été celles entrant dans la catégorie « Confiance et romance », où les pertes pour les victimes se sont chiffrées à 600,2 millions US. La deuxième fraude parmi les plus courantes est celle des paiements en ligne, qui ont coûté 367,9 millions US.