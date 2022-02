Le rappeur engagé Samian peut ajouter une corde à son arc : sa musique servira à initier près d’un millier de jeunes étudiants aux bases du codage.

Karim Benessaieh La Presse

Le programme Ta Voix est Puissante, lancé mercredi par Amazon Canada, permettra plus précisément à des élèves du secondaire de toutes les écoles au Canada de se faire la main avec le logiciel EarSketch, en remixant des chansons, dont Peuple invincible de Samian. Cet éditeur de code en ligne gratuit est notamment offert en français, en ojibwé et en inuktitut. Les participants pourront soumettre leurs remix dans le cadre d’un concours qui offrira deux bourses de 5000 $.

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE L’éditeur de code en ligne EarSketch est offert en français, en ojibwé et en inuktitut (image ci-haut).

En plus de Samian, deux artistes autochtones ont été choisis porte-parole du programme : Dakota Bear, originaire de Saskatoon en Saskatchewan, et Jayli Wolf, une auteure-compositrice, actrice et réalisatrice anichinabé et crie établie à Toronto.

« Il y a dans ce programme une certaine décolonisation, explique en entrevue Samian, joint au téléphone à sa résidence de Sainte-Adèle. Les trois artistes qui ont été choisis ont des textes engagés. Ça ouvre un dialogue, on passe à côté du curriculum habituel pour sortir du manuel d’histoire. »

Habitué de la cause

Bien que le programme Ta Voix est Puissante soit ouvert à tous, on vise plus particulièrement les étudiants de milieux défavorisés, et plus précisément les autochtones. Selon un rapport de l’Université Ryerson, seul 1,39 % des effectifs du secteur technologique au Canada s’identifie comme étant autochtone. Pour Samian, utiliser un logiciel comme EarSketch est « une des meilleures façons d’apprendre pour tous ceux qui veulent commencer à faire des remix, du multipiste ». Le rappeur né à Pikogan, une petite communauté autochtone d’Amos en Abitibi-Témiscamingue, l’a appris quant à lui « sur le tas ».

« Je me suis mis à jouer sur Garage Band, j’ai commencé à m’équiper, je suis maintenant capable de faire fonctionner mon studio, raconte-t-il. C’est maintenant beaucoup plus accessible. Il y a une nouvelle génération qui est capable de saisir ces opportunités. »

Samian, Samuel Tremblay de son vrai nom, n’est en pas tout à fait à sa première implication pour la cause autochtone et la justice sociale. Récipiendaire en 2011 du Félix de la catégorie Hip-Hop, il a également publié un recueil de poésie à partir de ses premiers trois albums et plusieurs de ses textes en français et en algonquin, souvent très engagés, sont repris dans des manuels scolaires. Il présente depuis septembre 2019 la série documentaire En marge du monde sur TV5, où il s’intéresse à la vie de gens qui ont choisi un parcours hors norme.

« En parallèle, je fais beaucoup de conférences dans les écoles et je vais continuer à le faire, précise-t-il. On est à un point tournant, les choses changent pour le mieux. Qu’Amazon se soit lancé dans un programme comme ça, je me sens vraiment privilégié. »

« L’art du XXIe siècle »

Au-delà de l’apprentissage du codage, le programme Ta Voix est Puissante est bâti en huit modules où les étudiants participent notamment à des conversations sur les expériences vécues par les Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada. On y aborde le côté sombre de l’histoire, les pensionnats, la rafle des années 60 et les constats de la Commission de vérité et réconciliation.

Que des étudiants s’approprient une chanson hip-hop de Samian est un beau symbole, estime l’artiste. « Le hip-hop, c’est devenu la musique la plus vendue sur la planète. De partir d’une chanson déjà existante, de la décortiquer et d’en recréer une nouvelle, en utilisant tout le travail derrière l’écriture, le rythme et la poésie, c’est l’art du XXIe siècle. »