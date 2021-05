(New York) SpaceX, la compagnie d’exploration spatiale d’Elon Musk, a annoncé jeudi qu’elle allait faire équipe avec Google pour fournir de l’internet haut débit et des services d’informatique à distance à ses clients, des entreprises et organisations.

Agence France-Presse

Selon les termes de l’accord, les stations au sol de ses satellites Starlink vont être intégrées aux centres de données de Google, afin de faciliter l’accès au nuage (l’informatique à distance) et à internet.

SpaceX est en voie de lancer son service de l’internet satellitaire qui doit permettre une connexion à haut débit sans passer par des infrastructures terrestres.

« Combiner le haut débit et la faible latence de Starlink aux infrastructures et aux ressources de Google va offrir aux organisations du monde entier la connexion sécurisée et rapide qu’elles attendent », a déclaré dans un communiqué Gwynne Shotwell, présidente et directrice de l’exploitation de SpaceX.

« Nous sommes fiers de travailler avec Google pour fournir cet accès aux entreprises, aux organisations du secteur public et à bien d’autres groupes dans le monde », a-t-elle ajouté.

Urs Hölzle, vice-président responsable de l’infrastructure chez Google Cloud, a indiqué que le partenariat permettrait de garantir aux organisations utilisant le réseau « un accès fluide, sécurisé et rapide aux applications et aux services dont elles ont besoin pour maintenir à flot leurs équipes ».

SpaceX et Google prévoient que cette nouvelle offre soit disponible au second semestre 2021.

L’entreprise d’Elon Musk attend l’homologation des autorités pour son service de l’internet haut débit destiné aux entreprises et aux particuliers via son réseau de plus de 1500 satellites Starlink.