Le bras de fer du gouvernement indien avec Twitter et Facebook se poursuit par l’entrée en vigueur de nouvelles règles dans trois mois qui obligeront les réseaux sociaux, les services de diffusion en ligne et les services d’information numérique à retirer tout contenu qui aura fait l’objet d’une plainte d’un individu ou d’une organisation, et ce, dans les 24 heures.