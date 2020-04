Sonos, dont les systèmes audio sans fil sont devenus la référence, ne se contente plus depuis mardi d’intégrer une centaine de services, de Google à Apple en passant par Spotify.

Karim Benessaieh

La Presse

Avec Sonos Radio, l’entreprise californienne se lance dans la diffusion de musique avec plus de 60 000 stations de radio – dont toutes celles du Québec présentes en ligne. On y retrouve également des stations maison, notamment Sound System, de la musique regroupée par thèmes et des sélections conçues par des artistes comme Thom Yorke, de Radiohead. L’offre est encore modeste, l’application instable par moments, mais il s’agit d’un ajout gratuit fort bienvenu pour tout propriétaire d’un appareil Sonos.

>> Consultez le site de Sonos Radio

IMAGE FOURNIE PAR SONOS Avec Sonos Radio, l’entreprise californienne se lance dans la diffusion de musique.

IMAGE FOURNIE PAR SONOS Une des sélections a été conçue par Thom Yorke, de Radiohead. 1 /2



30 jeux Gameloft

Les offres de jeux gratuits abondent en ce moment, mais celle du studio français Gameloft est une des plus généreuses. Pour fêter ses 20 ans, l’entreprise qui compte une importante antenne à Montréal a combiné 30 de ses jeux mobiles rétro, tous offerts dans une seule application gratuite et sans publicité. On y retrouve beaucoup de jeux d’arcade, des classiques comme Bubble Bash 2, Zombie Infection, Block Breaker Deluxe 2 et 3. « Avoir prospéré dans une industrie en perpétuelle évolution, année après année, est un accomplissement en soi », dit Alexandre de Rochefort, directeur financier et un des fondateurs du studio de Montréal.

>> Téléchargez Gameloft Classics (Android seulement)

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Pour fêter ses 20 ans, Gameloft a combiné 30 de ses jeux mobiles rétro, tous offerts dans une seule application gratuite et sans publicité.

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Un des jeux offerts par Gameloft

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Date or Ditch 2 offert par Gameloft 1 /3





TeamViewer

Besoin de dépanner à distance un proche aux prises avec un problème d’ordinateur ? Très utilisé par les administrateurs de réseau en entreprise, TeamViewer peut être d’une grande utilité en ce moment pour le commun des mortels. D’abord parce qu’il est tout à fait gratuit si vous l’utilisez « pour aider vos amis et votre famille », peut-on lire sur le site du logiciel. On peut l’installer très facilement sur l’ordinateur Windows ou Mac d’un proche, avec sa participation, et ce proche pourra vous donner un identifiant unique pour prendre temporairement le contrôle de son appareil. TeamViewer fonctionne également avec Android, mais très mal avec les appareils mobiles Apple.

>> Lisez l’article du quotidien Le Monde