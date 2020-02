(San Francisco) La plateforme de commerce en ligne eBay envisage de vendre son activité de petites annonces, qui pourrait valoir environ 10 milliards de dollars, d’après un article du Wall Street Journal publié vendredi.

Agence France-Presse

Selon des sources du quotidien financier américain, eBay a contacté plusieurs acheteurs potentiels, et plusieurs entreprises ont exprimé leur intérêt, dont les sociétés d’investissement TPG et Blackstone et deux groupes de médias, le Sud-Africain Naspers et l’Allemand Axel Springer.

Contacté par l’AFP, eBay a refusé de commenter. Son titre s’appréciait de 1,6 % à 14 h 40, heure locale, à la Bourse de New York.

Fondée dans la Silicon Valley en 1995, eBay est devenue une référence du commerce en ligne dans les années 2000, mais a souffert de l’ascension du géant Amazon, qui met aussi en vente ses propres produits.

Ces dernières années, eBay s’est reconcentrée sur son cœur de métier, la vente en ligne de biens divers (électronique, vêtements, etc.) aux consommateurs.

En 2015, la plateforme s’est ainsi séparée du service de paiements en ligne PayPal (racheté en 2002), pour l’introduire en Bourse.

eBay a aussi fait savoir en novembre son intention de céder le site de revente de billets sportifs et d’événements et spectacles StubHub à Viagogo, un autre revendeur de billets en ligne, pour 4 milliards de dollars en espèces.

La partie « petites annonces » permet aux utilisateurs de vendre des biens et des services dans leur région, comme Craigslist aux États-Unis ou LeBonCoin en France.

D’après le Wall Street Journal, eBay réfléchit à ses options pour vendre cette activité depuis près d’un an.