Shopify ouvre sa plateforme à la vente de produits de chanvre et de cannabidiol

(New York) Shopify a indiqué mardi avoir doté sa plateforme de commerce électronique et de vente au détail de nouvelles fonctionnalités pour aider les marchands américains à vendre du chanvre et des produits à base de cannabidiol dérivés du chanvre là où la loi le permet.

La Presse canadienne

L’annonce fait suite à l’adoption de la législation fédérale américaine de l’année dernière, qui retirait le chanvre de la Loi sur les substances contrôlées. Celle-ci couvre toujours les produits à base de cannabis.

Le chanvre peut contenir du CBD, un composé aux propriétés médicinales potentielles, mais sans taux de THC important. Le THC est le principal élément responsable des propriétés psychoactives du cannabis.

Shopify affirme que les nouvelles fonctionnalités aideront ses clients à se lancer dans un secteur réglementé en pleine croissance aux États-Unis, en leur fournissant des outils de marketing, de paiement et d’expédition de produits.

La plateforme de la société établie à Ottawa est utilisée par les marchands d’environ 175 pays pour configurer et gérer leurs activités de vente sur plusieurs canaux, y compris les applications mobiles, les portails en ligne et les magasins physiques.

L’action de Shopify a plus que doublé en valeur au cours de la dernière année, mais elle se négocie actuellement en deçà de son sommet de 543,76 $ des 52 dernières semaines, atteint le 27 août. Elle rendait mardi après-midi 15,39 $, soit 3,4 %, pour se négocier à 432,09 $ à la Bourse de Toronto.