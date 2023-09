Partout sur la planète, l’électrification des transports suscite des projets et des innovations. Voici un tour d’horizon d’initiatives qui changeront peut-être nos façons de nous déplacer dans quelques années…

Didier Bert Collaboration spéciale

Les taxis volants des JO

L’électrification des transports fera un bond lors des Jeux olympiques de Paris à l’été 2024. Les athlètes et le public pourront se déplacer à bord de taxis volants électriques pour éviter les embouteillages. L’aéronef appelé Volocity transportera un pilote et un passager sur une distance maximale de 35 km. Mais il reste un obstacle de taille avant de voir voler ces taxis volants : l’Autorité environnementale craint que les engins émettent trop de bruit dans leurs allées et venues au vertiport implanté sur un bateau sur la Seine, en plein Paris. L’autorisation pourrait cependant être accordée à temps, au printemps prochain.

Une voiture électrique à la chasse au carbone

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ D’EINDHOVEN La ZEM, une automobile électrique équipée d’un filtre qui aspire le CO 2

Les étudiants de l’Université d’Eindhoven, aux Pays-Bas, voulaient concevoir plus qu’une voiture électrique : ils voulaient capturer le dioxyde de carbone (CO 2 ) dans l’air. Une trentaine d’entre eux ont donc mis au point la ZEM, une automobile électrique équipée d’un filtre qui aspire le CO 2 . Ce sont deux kilos de CO 2 qui peuvent ainsi être emprisonnés tous les 30 000 km. De plus, la plupart des pièces de ce véhicule sont imprimées en 3D, et la carrosserie est en plastique recyclé. De quoi en faire la plus écologique de toutes les voitures électriques.

Le Tesla des camionnettes

PHOTO ELLIOT ROSS, FOURNIE PAR RIVIAN Rivian invente la camionnette électrifiée avec son R1T.

Un véhicule électrique, ce n’est pas forcément une berline sur une route asphaltée. Le constructeur californien Rivian développe une gamme de camionnettes et de VUS électriques au design étonnant. Capable de passer de 0 à 96 km/h en 3 s, le R1T, son premier camion tout-terrain, peut rouler dans une hauteur d’un mètre d’eau et gravir une pente de 45 degrés. Il peut également tourner sur lui-même à la manière d’un char d’assaut. Les ventes du R1T viennent d’être multipliées par trois en un an, tandis que le prochain modèle, un VUS, sera commercialisé en 2026.

Le scooter valise

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Le Motocompacto de Honda est un scooter électrique dans une valise.

Se déplacer en vélo ou en scooter électrique peut susciter un certain stress : celui de se faire voler son véhicule. Le scooter électrique Motocompacto de Honda évite d’avoir à chercher un poteau et de transporter un cadenas encombrant. Doté d’une autonomie de 19 km, ce scooter électrique présente l’avantage de se transformer... en valise. Nul besoin de verrouiller son scooter – en espérant le retrouver à notre retour : il suffit de le plier et de l’emporter à la main. Le Motocompacto sera en vente uniquement en Amérique du Nord, avec l’objectif de séduire les travailleurs qui se rendent au centre-ville pour travailler.