MBA

Les milléniaux arrivent en classe

Benjamin Prince, 33 ans, a quitté la France l’an dernier avec sa conjointe pour s’installer au Québec et réaliser un MBA intensif à HEC Montréal. Alors qu’il a travaillé auparavant en finance, en gestion de projet et en politique, il a appris dans le MBA à faire équipe avec des gens actifs dans des secteurs d’activité complètement différents, en plus d’être d’origines et de cultures variées.