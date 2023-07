Chaque lundi, nous vous présentons une entreprise qui innove.

Quoi ?

Peut-on mieux gérer un troupeau de vaches laitières sans ajouter un seul travailleur dans l’étable ?

Et en culture maraîchère : peut-on prédire l’apparition de spores dans une serre de laitue et les prévenir en ajustant la température et l’humidité ? Toujours sans ajouter de main-d’œuvre, bien évidemment...

C’est ce que fait Axceta, qui veut « pousser plus loin les systèmes existants ».

C’est-à-dire que l’équipe va utiliser des objets déjà en place, mais maximiser leur portée en analysant plus efficacement ce qu’ils nous disent.

Par exemple en agriculture, domaine de prédilection de la PME. Cela pourrait vouloir dire se servir des appareils qui mesurent l’humidité ou même des caméras qui observent les animaux dans un bâtiment, analyser leurs données pour ensuite détecter une maladie avant qu’elle ne se propage à grande échelle.

Pourquoi ?

Le manque de main-d’œuvre qualifiée frappe fort l’industrie agricole.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Trois des membres de la direction d’Axceta : Martin Faubert, vice-président, produits, Francois Roy, vice-président, opérations, et Sherif Zaroubi, président-directeur général

Un fermier d’expérience va rapidement voir que quelque chose cloche avec son troupeau, ou même avec un seul animal, explique Francois Roy, qui a cofondé Axceta en 2017. Mais si c’est un employé qui n’a pas cette expertise qui va nourrir les poules ou les porcs ce matin-là, ce détail va peut-être lui échapper.

L’agriculture de précision est plus avancée en culture maraîchère qu’en élevage au Québec, explique une partie de l’équipe d’Axceta rencontrée à Montréal le 19 juin. Ce même lundi, Québec annonçait un investissement de 175 millions de dollars pour favoriser son autonomie alimentaire, notamment pour accroître la productivité en étant mieux équipé. C’est exactement ce que fait Axceta : faire plus et mieux, avec moins de monde.

Ça presse, note Sherif Zaroubi, président-directeur général d’Axceta. « Quand on parle de robots et d’agriculture, on pense à des abattoirs, dit-il. On a une vision très déshumanisée de ça. Alors qu’en fait, tout ce qu’on veut faire, c’est enlever le bruit dans la tête de nos agriculteurs. »

Parfois, c’est aussi simple que de faire des modèles de prédiction à partir des données recueillies sur place avec des capteurs. Les modèles pourraient prévenir la maladie, gérer la distribution des nutriments et des pesticides dans le monde végétal ; l’alimentation et les suppléments dans le monde animal. Et ça, ça enlève assurément beaucoup de bruit dans la tête d’un entrepreneur agricole.

« Ça rend les fermes plus intelligentes », résume Sherif Zaroubi.

Quoi d’autre ?

Axceta n’est pas seulement présente dans le milieu agricole. C’est une entreprise de technologie qui fait des liens entre la donnée et son interprétation. Elle s’intéresse aussi à l’industrie minière et énergétique. Elle a d’ailleurs travaillé avec Hydro-Québec à l’optimisation du système Hilo.

En technologie, on fonctionne beaucoup par silos, et toutes les personnes de ces fractions ne parlent pas nécessairement le même langage, explique Sherif Zaroubi. D’où l’importance de faire des liens.

Et l’avenir ?

Axceta, entreprise de service, a voulu aussi développer un produit.

Dans son désir de travailler avec le milieu agricole, l’équipe a mis au point un système qui permet de bien calculer la quantité de grains qui se trouve dans un silo.

« On s’est demandé si nos clients avaient des idées de produits qu’ils n’étaient pas capables de bâtir », explique Sherif Zaroubi. Ainsi est donc né ce petit capteur à ultrasons.

Les meuneries peuvent ainsi suivre l’évolution des stocks et mieux gérer leurs livraisons. Elles savent qui aura besoin de quoi, pour maximiser les stocks de manière précise, intelligente et efficace.

La meilleure façon de développer un produit, c’est avec ton client. Sherif Zaroubi, président-directeur général d’Axceta

La PME travaille déjà avec deux meuneries d’ici et vise des clients américains.

Axceta, qui a 28 employés, a développé une nouvelle filiale pour la commercialisation de ses produits, car c’est une des avenues de croissance de la boîte.