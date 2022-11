La firme québécoise Surmesur se taille une place dans l’équipe de football à titre de fournisseur de complets sur mesure.

T. J. Watt mesure 1,93 m et pèse 114 kg. Un torse de grizzly et des cuisses dignes des colonnes du Parthénon.

Quand il a reçu le prix du meilleur joueur défensif de la NFL, en février 2022, le colosse des Steelers de Pittsburgh portait, sans surprise, un complet sur mesure. La surprise, c’est qu’il s’agissait d’un complet Surmesur, une entreprise québécoise.

T. J. Watt a ensuite fait commander chez Surmesur un complet pour son mariage. Des coéquipiers ont suivi son exemple. Et c’est ainsi que de fil en aiguille, les Steelers ont signé en juillet dernier un partenariat de trois ans avec la succursale locale de Surmesur pour habiller ses joueurs lors d’évènements spéciaux.

« On devient comme le fournisseur officiel de vêtements sur mesure pour l’équipe », commente Jean-Pierre Lachance, son directeur du marketing.

La première occasion de prendre la mesure du défi est survenue quand le club a demandé à Surmesur de vêtir une vingtaine de joueurs pour son traditionnel défilé de mode bénéfice, qui s’est tenu le 14 octobre dernier.

Les stylistes de Surmesur ont rencontré chacun des joueurs pour proposer à l’équipe des tissus, couleurs, motifs, textures et accessoires.

« Il y a des joueurs qui sont venus en succursale, relate Jean-Pierre Lachance. Il y a des stylistes qui sont sortis à la rencontre des joueurs. Et il y a eu une journée spécifique au stade, où on avait une pièce à côté du vestiaire, aménagée avec nos tissus, nos ordinateurs et tout ce qu’il faut pour prendre les mesures. »

De grandes mesures.

« Notre directeur à Pittsburgh, c’est quand même un gros gaillard. Sur les photos et la vidéo qu’on a reçues, il a l’air d’un enfant. »

Un joueur d’impact

Le joueur défensif des Steelers a eu un impact immédiat. Dès que la photo de la remise du prix a circulé dans les médias sportifs et les réseaux sociaux, des admirateurs se sont rués sur la boutique Surmesur locale pour commander un complet vert forêt similaire.

« Pour la notoriété de marque, là-bas, c’est complètement fou ! », s’exclame Jean-Pierre Lachance.

« Depuis quelques semaines, je reçois des photos de mariages à Pittsburgh, et les gars sont habillés exactement comme T. J. Watt : le même complet vert, la même cravate, la même chemise. »

Un client leur a fait parvenir une photo où il apparaît engoncé dans le fameux complet aux côtés de sa femme en robe de mariée, dans un décor champêtre. « Il tient un chandail des Steelers avec la signature de T. J. Watt devant sa femme. Et ça, c’est leur photo de mariage ! »

La petite histoire

Surmesur a été fondée en 2010 à Québec par les frères François et Vincent Thériault, « dans l’espoir de créer un nouveau concept de shopping pour les hommes du monde entier », nous apprend le site de l’entreprise. Le principe du complet sur mesure semble pourtant aussi vieux que la rue Savile Row, à Londres.

« C’est une réappropriation du concept pour l’amener à l’ère moderne, explique Jean-Pierre Lachance. C’est un système qui met en lien les producteurs de tissus mondiaux et les meilleures usines d’assemblage de complets. C’est aussi toute une expertise qui a été développée à l’interne pour tout ce qui concerne la prise de mesures. »

La formule répondait en effet à un besoin. Surmesur a notamment trouvé un écho auprès des athlètes professionnels, que la carrure des épaules et du portefeuille prédisposait tout spécialement à ce type de service.

« Pour les athlètes, ça devient super intéressant parce qu’ils ont des morphologies qui sont hors norme, exprime Jean-Pierre Lachance. Ils reviennent avec un ami ou un autre athlète de l’équipe, et ça grossit. À un certain point, ce sont les équipes qui se mettent à nous approcher.

« Par exemple, on vient d’aller au Canadian Tire Center, à Ottawa, pour faire des complets pour toute l’équipe des Sénateurs. »

L’entreprise a ouvert des succursales à Montréal en 2012, Toronto en 2013, Ottawa en 2014, Laval en 2015, Mississauga, Pittsburgh et Chicago en 2016 (cette dernière fermée en 2020), Vancouver en 2017 et au Mexique en 2018, sous forme d’équipe volante.

Les complets sont taillés dans des usines de confection asiatiques, que Jean-Pierre Lachance assure être les meilleures et les plus perfectionnées au monde.

Chaque boutique compte quatre ou cinq stylistes et deux ou trois tailleurs pour les retouches finales, soit une centaine d’employés au total.

Mais la pandémie a perturbé l’auguste style de la confection sur mesure. Le télétravail a incité Surmesur à élargir son offre vers des vêtements plus décontractés. « Aujourd’hui, si vous voulez, par exemple, une chemise de bûcheron en flanelle pour aller à la cabane à sucre, vous pouvez la faire faire sur mesure aussi. »

Qu’on ait ou non une carrure de bûcheron.

Des ailes pour elles seules

PHOTO FOURNIE PAR LES VOYAGEUSES DU QUÉBEC La fondatrice de l’agence spécifiquement destinée aux femmes Voyages Les voyageuses du Québec, Rachel Latour, avait tâté le terrain en organisant des voyages similaires avec des agences partenaires, dont celui-ci en Turquie.

La nouvelle vient d’atterrir : la première agence de voyages québécoise spécifiquement — et strictement — destinée aux femmes a pris son envol. L’agence Voyages Les voyageuses du Québec organise des voyages pour des groupes uniquement constitués de femmes. Elle prend dès maintenant les inscriptions pour les premiers séjours prévus en 2023. Fondée par la blogueuse voyage Rachel Latour, la nouvelle agence répond aux besoins exprimés par plus de 50 000 femmes membres de la communauté Facebook du même nom, qu’elle avait créée en 2019. Elle avait organisé la même année à Bali un premier voyage strictement féminin, dont le succès avait entraîné d’autres expériences similaires en partenariat avec diverses agences de voyages.

Désormais aux commandes de sa propre agence, Rachel Latour entend proposer des voyages en petits groupes de 6 à 12 voyageuses en solo, afin de favoriser la rencontre et les échanges, tant au sein du groupe qu’avec les populations locales. « Je suis seule à lancer Voyages Les voyageuses du Québec, qui est la partie agence de voyages de la communauté Facebook et du webzine déjà bien implantés Les voyageuses du Québec, nous explique Rachel Latour. Il n’y a pas de bureau physique. Pour le moment, tout se fait à distance. » La preuve en étant que son courriel nous parvient de Thaïlande.

Groupe Novipro acquiert Blair Technology Solutions

La solution résidait dans leur fusion. Le Groupe Novipro, consolidateur en solutions TI établi à Montréal, a justement consolidé ses activités en acquérant Blair Technology Solutions, située dans la région de Toronto. Fondé à Montréal en 1993, Novipro est un fournisseur de solutions en technologies de l’information pour l’infrastructure, l’infonuagique, les systèmes de gestion intégrée et la cybersécurité. L’entreprise avait déjà ouvert des bureaux à Québec et à Paris en 2006 et à Toronto en 2011. Blair Technology Solutions, fondée en 1996, était pour sa part installée à Markham et à Calgary. Complémentaires dans leurs secteurs d’expertise, les deux entreprises trouvent dans leur union l’occasion de s’étendre sur les marchés américain et européen en fournissant ensemble une gamme plus large de services.

Novagrow pousse plus loin sa technologie

PHOTO FOURNIE PAR NOVAGROW Novagrow vient de lancer la 3e génération de ses jardins d’intérieur.

Fondée en 2019, Novagrow n’est déjà plus une jeune pousse. L’entreprise montréalaise vient de lancer la 3e génération de ses jardins d’intérieur, fort pertinemment nommée Novagrow 3. La nouvelle bouture présente une amélioration de son éclairage DEL et de sa formule nutritive, ainsi qu’une simplification de son processus d’utilisation.

Selon l’entreprise, le cultivateur urbain récolte ainsi un meilleur rendement et, par conséquent, une plus grande rentabilité. Novagrow a pour vocation de démocratiser l’agriculture urbaine — à l’échelle domestique — en mettant à profit la culture hydroponique. Elle soutient que sa méthode de culture sur tapis de pousses biologiques procure une récolte de fines herbes en seulement 7 à 15 jours, selon les variétés.

Pour un même apport en vitamines, la culture hydroponique à domicile a un impact environnemental 46 fois moindre que l’agriculture traditionnelle, fait encore valoir l’entreprise. Les produits de Novagrow, au design soigné, sont entièrement conçus et fabriqués au Québec.

1 sur 2

La moitié (50 %) des étudiants québécois francophones en génie ont l’intention de se lancer un jour en affaires. Chez les étudiants anglophones, la proportion atteint 62 %. C’est ce que révèle une étude intitulée L’entrepreneuriat en génie au Québec et son écosystème, publiée en novembre par l’Ordre des ingénieurs du Québec.