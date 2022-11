Les entrevues d’embauche, les examens d’admission, les évaluations et les corrections : tout ce qui se faisait auparavant en personne peut maintenant se faire virtuellement. Une petite entreprise de Québec a trouvé une façon de simplifier ces échanges à distance et de réduire les risques qui y sont associés.

L’idée

En voulant simplifier sa tâche de correctrice d’examens pour l’Ordre des comptables professionnels agréés, Marie-Sophie Dionne a contribué à simplifier la vie de beaucoup d’entreprises.

Ces corrections de copies papier au crayon rouge étaient longues et fastidieuses, se rappelle-t-elle. Pour alléger la tâche, elle a conçu une version en ligne de ces exercices. C’était avant la pandémie. Avec la crise sanitaire, un marché beaucoup plus vaste s’est ouvert alors que de plus en plus d’activités migraient vers le virtuel. Les examens, mais aussi les entrevues d’embauche et les tests d’aptitude allaient alimenter une entreprise, Solutions Nexam.

Marie-Sophie Dionne et Josiane Trudel, deux comptables qui avaient déjà travaillé ensemble dans une vie antérieure, se sont lancées dans l’aventure en 2019, avec un troisième associé, Hubert Perron.

Le produit

« Quand la pandémie est arrivée, on a ajouté des fonctionnalités de sécurité comme l’enregistrement d’écran et la détection d’anomalies. On a sécurisé l’environnement », explique Marie-Sophie Dionne.

Solutions Nexam offre une plateforme sécurisée qui permet aux organisations et aux entreprises de faire passer des entretiens d’embauche, des tests d’aptitude ou des examens à distance.

Les organisations choisissent d’activer ou non les webcams et autres fonctionnalités de sécurité. La plateforme peut par exemple détecter certaines anomalies, comme si quelqu’un est sorti de l’écran. Josiane Trudel

L’utilisation de ces fonctionnalités dépend du contexte. « Pour les ordres professionnels, qui ont comme mission la sécurité du public, c’est important. Pour un examen d’embauche, ce n’est pas toujours nécessaire. »

La sécurité des données, tant pour l’entreprise que pour ceux qui passent les examens, est garantie par Nexam, qui a obtenu en mai dernier la certification CyberSécurité Canada. La question de la sécurité des données est « un travail en continu », dit la cofondatrice.

La petite entreprise de Québec veut faire breveter certaines parties de ses activités qui la distinguent de la concurrence.

Les outils conçus par Nexam peuvent simplifier grandement la vie des organisations. C’est le cas pour l’Ordre des géologues, un de ses clients, qui doit rejoindre des membres qui vivent souvent loin des centres urbains. De partout dans le monde il est possible de se présenter à un examen ou à une entrevue d’embauche.

Pour utiliser les services de Nexam, il suffit d’ouvrir un compte. « Notre grosse distinction, c’est qu’il n’y a pas de téléchargement nécessaire, dit Marie-Sophie Dionne. On ne prend pas le contrôle de l’ordinateur, on peut sortir, mais si on le fait, c’est détecté. »

L’avenir

L’équipe de Solutions Nexam compte une dizaine de personnes qui travaillent actuellement « à temps plus que plein ». La demande est grande et Marie-Sophie Dionne et Josiane Trudel ont du pain sur la planche pour les cinq prochaines années.

Leur plan d’affaires est prêt et prévoit notamment une croissance géographique et multilingue. « On est deux comptables, c’est notre force », dit Marie-Sophie Dionne.

Jusqu’à maintenant, l’entreprise a reçu l’appui financier de la Ville de Québec et d’organisations comme la BDC. « On a des super partenaires qui nous soutiennent », dit la cofondatrice de Nexam.

L’intention de Nexam est de rester concentrée dans l’évaluation, qui est sa spécialité, et de développer des services que ses clients lui demandent. « La pire erreur que peut faire une entreprise, c’est de développer des choses qu’elle pense qui pourraient être le fun pour les clients. Nous, on ajoute quelque chose quand les clients le demandent ou le paient. »

L’entreprise est rémunérée à forfait et veut éventuellement développer les crédits d’utilisation avec ses clients les plus assidus.