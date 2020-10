Jean-François Codère

La Presse

L’innovation

Un système automatisé de diffusion en ligne d’évènements sportifs amateurs, accessible par abonnement, qui peut notamment être utile aux parents qui n’ont plus accès aux matchs en raison des règles sanitaires.

Qui ?

Farrel Miller a fondé LiveBarn en 2014. Ancien propriétaire du Junior de Montréal de la LHJMQ et de la plateforme de diffusion en continu JumpTV, il se trouvait un soir forcé de manquer les matchs de hockey de ses enfants, à Montréal, parce qu’il était à New York. L’entreprise établie au centre-ville de Montréal compte 18 employés. Le Globe and Mail l’a tout récemment classée au 40e rang des entreprises à la plus forte croissance au Canada, avec des revenus de 5 à 10 millions de dollars.

L’idée était d’avoir une technologie qui suit le cours du jeu comme à la télé. On a développé des algorithmes, parce que ça aurait bien sûr été trop dispendieux d’avoir des caméramans dans chaque aréna. Ray Giroux, ancien joueur professionnel et chef des opérations de LiveBarn

Le produit

• Les caméras automatisées de LiveBarn sont maintenant présentes autour de 1500 surfaces de jeu en Amérique du Nord. Des arénas, beaucoup, mais aussi des terrains de basketball, de baseball ou de soccer. Des projets pilotes ont lieu en Suisse et en Suède.

• La technologie employée a évolué avec le temps. Les caméras les plus récentes sont à grand-angle et saisissent l’ensemble de la surface de jeu. L’utilisateur peut lui-même centrer l’image sur l’endroit de son choix.

• Les abonnés peuvent écouter les diffusions en direct ou en reprise, les télécharger ou découper de courts extraits qu’ils peuvent partager.

• La clientèle est composée de parents, de grands-parents et de joueurs eux-mêmes, quand ils sont plus vieux.

• La pandémie a créé un nouvel usage pour le produit. L’accès aux surfaces de jeu est maintenant parfois interdit aux parents, ou limité à un seul parent.

• Les abonnés qui regardent un match en direct sur place pourront bientôt, lorsqu’ils sont témoins d’un évènement notable, appuyer rapidement sur un bouton qui isolera automatiquement les dernières secondes d’action et les leur transmettra.

• LiveBarn installe ses équipements gratuitement dans les plateaux sportifs et reverse aux propriétaires de ceux-ci un pourcentage des abonnements qu’ils génèrent.

L’avenir

Dans la prochaine année, l’entreprise veut continuer d’élargir son bassin de surfaces couvertes, principalement pour les sports extérieurs. Quelques améliorations sont aussi au programme, dont des comptes partagés.