Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable à la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) crée un fonds d’investissement de 250 millions destiné aux PME qui veulent accroître la diversité au sein de leur direction et de leurs employés, en tant que « vecteur de développement et d’expansion » de leurs affaires.

Martin Vallières

La Presse

Nommé « Équité 25 », ce nouveau fonds offre un investissement de 5 à 30 millions aux PME bien établies qui s’engagent à « atteindre une représentation d’au moins 25 % de gens issus de la diversité (femmes, minorités visibles, autochtones) au sein de leur conseil d’administration, de leur équipe de gestion et de leur actionnariat dans les cinq années suivant la confirmation de leur financement. »

Selon Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable à la CDPQ, « il a été démontré à plusieurs reprises qu’une plus grande diversité au sein des entreprises engendre une incidence positive sur l’innovation, la gestion des risques, la productivité et la performance financière. »

D’ailleurs, en plus d’un soutien financier, la Caisse de dépôt promet de fournir aux PME sélectionnées « un accompagnement opérationnel pour la mise en place et l’exécution d’un plan sur mesure en matière de diversité et d’inclusion. »