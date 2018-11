 Devisubox: photographier le chantier du REM minute par minute 

Les boîtiers fabriqués par l'entreprise Devisubox sont équipés d'appareils photo reflex numériques capables de prendre jusqu'à 700 photos par jour et 150 000 photos par an en haute définition.

La technologie repose sur un système autoportant composé de boîtiers autonomes sans fil, alimentés par panneau solaire. Les boîtiers sont équipés d'appareils photo reflex numériques capables de prendre jusqu'à 700 photos par jour et 150 000 photos par an en haute définition. L'innovation permet d'offrir aux clients un suivi en temps réel du chantier et, au terme des travaux, un film en accéléré (timelapse) qui peut servir à des fins de communication.

QUI ?

Devisubox a été fondée à Marseille en 2006. Elle emploie 60 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 3 et 5 millions d'euros. Sa filiale canadienne a ouvert en 2014. Son bureau se trouve dans l'édifice RCA, dans le quartier Saint-Henri, à Montréal. Dirigée par Benjamin Legrand, 31 ans, directeur des opérations pour le Canada et l'Amérique du Nord, Devisubox Canada emploie cinq personnes.

LE PRODUIT

L'entreprise est née du besoin exprimé par un important constructeur domiciliaire du sud de la France. Mas Provence a demandé à Devisubox de concevoir un boîtier capable de prendre une photo par jour des maisons qu'il bâtissait pour ensuite les acheminer par courriel à ses clients pour les rassurer quant à la bonne marche des travaux.

« Au fur et à mesure du temps, indique Benjamin Legrand, on a développé des systèmes plus perfectionnés avec des appareils photo reflex de meilleure qualité qui maintenant, au lieu de prendre 1 photo par jour, peuvent en prendre 700 par jour et les envoyer sur internet. »

Dans ce dernier cas, le produit est destiné aux chantiers de grande envergure, explique M. Legrand. Les 700 photos par jour trouvent leur utilité dans l'après-chantier, au terme des travaux. Les clients se retrouvent avec une masse critique de données qu'ils peuvent consulter au besoin pour répondre à leurs questions sur la méthode de construction suivie ou pour documenter un événement quelconque qui se serait produit sur le chantier.

Ce stock impressionnant de photos sert aussi à la réalisation d'une vidéo en accéléré (timelapse) haute définition ou 4k sur la construction du chantier à des fins de communication.

DANS L'AVENIR

En Europe, Devisubox détient 75 % des parts de marché des chantiers qui utilisent des systèmes de prise d'images, soutient le patron de sa filiale canadienne.

Au pays, où Devisubox est encore toute jeune, les revenus doublent en rythme annuel. L'été dernier, la PME avait 70 boîtiers installés sur différents chantiers. Généralement, un chantier utilise de un à trois boîtiers.

Les prochaines étapes consistent à accentuer ses efforts en Ontario, où l'entreprise est déjà présente sur une dizaine de chantiers.

Au Québec, elle en photographiait une trentaine.

Ainsi, ses appareils mitraillent les chantiers de la nouvelle Maison de Radio-Canada, du campus Outremont de l'Université de Montréal, les Tours des Canadiens et le projet mixte Humaniti, dans le Quartier international.

« C'est un bel outil de promotion. Ils ont installé un appareil sur le toit du Palais des congrès pour prendre des photos au jour le jour de notre chantier juste de l'autre côté de la rue. Quand j'affiche une photo sur LinkedIn, je peux obtenir jusqu'à 10 000 vues », explique Renée Benhaïm, directrice du projet Programme Humaniti. Le promoteur Cogir entend installer bientôt un nouveau boîtier Devisubox à l'intérieur de l'immeuble en construction pour voir l'aménagement minute par minute d'un appartement.

Devisubox a aussi décroché le contrat pour témoigner visuellement de la réalisation du Réseau express métropolitain (REM), ce mégachantier de transports collectifs de plus de 6 milliards.

« L'objectif est effectivement de pouvoir suivre l'avancement de différents chantiers de construction du REM le long des 67 km de ce futur réseau à certains endroits plus notables, écrit Jean-Vincent Lacroix, porte-parole du REM, dans un courriel. Il y aura un déploiement progressif de tels appareils dans les prochains mois sur les chantiers, afin de pouvoir partager au cours de l'année 2019 les images prises. »