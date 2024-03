(Québec) Avec des mises en chantiers qui stagnent et une absence de nouveaux investissements dans le logement abordable, les jeunes qui espèrent s’acheter une maison dans les prochaines années ne trouveront pas de « rayon de soleil » dans le budget Girard.

Le gouvernement Legault ne prévoit pas de nouvelles sommes pour construire des logements abordables dans son plus récent budget, et ne met pas en place de mesure pour stimuler la construction de logements privés. Cette décision déçoit dans le milieu du logement.

« Il n’y a pas de rayon de soleil pour les jeunes qui se cherchent une maison. Et puisque les gens qui normalement accèdent à la propriété restent en appartement, ça rend les logements de plus en plus rares. Le cycle est brisé. Sans l’aide des parents, ça devient très difficile pour les jeunes de s’acheter un logement », dit le directeur économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec, Paul Cardinal.

Son organisme, comme d’autres, demandait au Québec de suivre Ottawa et de suspendre la TVQ pour la construction de logement neuf. Selon une étude commandée par l’APCHQ, cela permettrait de soustraire jusqu’à 163 dollars du loyer d’un appartement de deux chambres, et qu’il rendrait pourrait faire basculer des projets locatifs en développement, de « non rentables » à « rentables ».

L’objectif, stimuler les mises en chantier, qui plafonnent.

Après un pic de mise en chantier en 2021, elles stagnent.

2021 : 67 800

2022 : 57 100

2023 : 38 900

2024 : 42 700

2025 : 43 700

2026 : 43 000

2027 : 42 300

2028 : 41 600

Selon l’APCHQ, il faudrait construire près de 150 000 logements par année pour résorber la crise du logement

Le ministre Eric Girard a toutefois rejeté cette demande. Il ne croit pas que cette mesure est utile, et estime que la baisse future des taux d’intérêt aura un impact plus important pour la reprise de la construction dans le secteur résidentiel. Mais cette donnée est déjà prise en compte par les prévisionnistes du ministère des Finances.

M. Girard affirme que son gouvernement a plutôt choisi « l’aide directe », des subventions pour construire des logements. Et s’il n’ajoute pas d’argent dans ce budget, c’est qu’il a déjà investi beaucoup dans le passé, notamment 1,8 milliard de dollars l’an dernier pour construire 8000 nouveaux logements.

Mais c’est bien peu par rapport aux dernières estimations de la SCHL, qui souligne que le Québec se dirige vers un déficit de 860 000 logements à l’horizon 2030, déplorait l’APCHQ et d’autres groupes, comme l’Association de la construction du Québec, dans un mémoire remis au ministère des Finances.

Et la crise du logement frappe fort. Selon le rapport sur le marché locatif 2024 de la SCHL, publié en début d’année, les taux d’inoccupation n’ont jamais été aussi bas depuis 2003. Et toutes les villes sont touchées, petites, moyennes et grandes sont touchées.

Taux d’inoccupation en 2023 Trois-Rivières : 0,4 %

Drummondville : 0,5 %

Québec : 0,9 %

Ottawa-Gatineau : 1,1 %

Saguenay : 1,3 %

Sherbrooke : 1,3 %

Montréal : 1,5 %

Canada (moyenne) : 1,5 %

Ce taux d’inoccupation pousse les loyers à la hausse. À Québec, le loyer d’un deux chambres a augmenté de 4,8 %, contre 7,9 % à Montréal et 9,8 % à Sherbrooke. Et cette hausse en cache une autre, car dans le cas de loyers dont les appartements ont changé d’occupant, elle a été de 18,9 % à Montréal et 13 % à Québec.

Dans ce contexte, les attentes étaient donc très élevées envers le budget Girard. Québec solidaire espérait que l’habitation soit au cœur de l’exercice financier. Or « il n’y a rien ici pour régler la crise du logement », a déploré le député Haroun Bouazzi. « Les gens n’ont jamais été aussi nombreux dans la rue, les familles paient de plus en plus cher leur loyer, et les maisons n’ont jamais été aussi chères. Il faut un coup de barre en habitation, et on aurait espéré une baisse des taxes comme on l’avait proposé pour donner un coup de pouce aux nouvelles constructions », a-t-il déploré.