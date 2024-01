Taux d’inoccupation plus bas que jamais, à 1,5 %, et hausse moyenne des loyers de 8 % en un an : la crise du logement s’est aggravée au Canada en 2023, et ce, dans pratiquement toutes les grandes villes, de Montréal à Toronto en passant par Québec.

Selon le Rapport sur le marché locatif publié ce mercredi par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), cette dégradation du portrait a eu lieu alors que l’offre de nouveaux logements s’est pourtant accrue, « mais pas assez fortement pour suivre la demande sur le marché locatif », peut-on lire.

Aucune des 17 villes canadiennes analysées ne présentait en 2023 un marché en équilibre, qui ne favorise ni les propriétaires ni les locataires, et dont le taux d’inoccupation devrait être entre 3 et 4 %. Une dizaine de villes se trouvent même sous le taux de 1 %. Au Québec, Trois-Rivières (0,4 %), Drummondville (0,5 %) et Québec (0,9 %) se retrouvent dans cette situation.

À Montréal, le taux d’inoccupation est passé de 2 % à 1,5 % en un an. Il a rejoint en 2023 la moyenne canadienne.

« Une fois de plus en 2023, la demande de logements locatifs a été forte et a continué de dépasser l’offre un peu partout au pays, a déclaré par communiqué Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL. Il est donc très difficile pour les locataires de trouver un logement qu’ils ont les moyens de louer. Les taux d’inoccupation et la hausse des loyers que nous observons sont des preuves supplémentaires que l’offre actuelle de logements locatifs au Canada est nettement insuffisante et qu’il faut l’augmenter de toute urgence. »

1096 $ pour deux chambres

Les loyers ont suivi une courbe contraire, avec une hausse moyenne de 8 % pour l’ensemble du Canada. Une grande disparité se cache ici d’une ville à l’autre. À Québec, la hausse moyenne de loyer pour un logement de deux chambres a été de 4,8 % en un an, tandis qu’elle a été de 7,9 % à Montréal. Au Québec, c’est la région métropolitaine de Sherbrooke qui a été la plus touchée, avec une hausse de 9,8 %. La championne canadienne à cet égard a été Calgary, avec une hausse moyenne de 14,3 %.

Le loyer moyen pour un logement de deux chambres, selon la SCHL, s’établit désormais à 1040 $ à Québec et à 1096 $ à Montréal. Il s’agit ici d’une moyenne. Le loyer pour les appartements qui ont changé d’occupant, ceux qui ont connu un « roulement de locataires », est en fait plus élevé, de 1310 $ à Montréal et 1128 $ à Québec, pour des hausses respectives en un an de 18,9 % et 13 %.

L’offre a pourtant augmenté dans la quasi-totalité des marchés urbains étudiés, de 1,7 % pour l’ensemble du Canada et de 1,8 % à Montréal. Mais cette augmentation a été insuffisante pour absorber la hausse de la demande, note-t-on dans le rapport. « La forte croissance de l’immigration et de l’emploi a fait augmenter la demande de logements locatifs à l’échelle nationale », explique-t-on.