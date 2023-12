Ralentissement économique, flambée des coûts de construction et factures de financement plus salées, l’hiver s’annonce rude pour l’industrie de la brique et du mortier. Même les promoteurs les plus en vue ne sont pas épargnés. Le Groupe Brivia en est un exemple.

L’entreprise peine à conclure son financement de construction pour son projet au Versant Soleil à Mont-Tremblant. Ce retard a entraîné une cascade de mauvaises nouvelles, comme des licenciements, en plus d’irriter un prêteur. Mais la direction de Brivia se veut rassurante.

Le promoteur derrière la tour de condos de 61 étages du 1 Square Phillips, au centre-ville de Montréal, dit travailler sans relâche pour finaliser le financement requis pour lancer la construction des 82 premières unités de sa vaste propriété au Versant Soleil à Mont-Tremblant, explique à La Presse Vincent Kou, chef des investissements et du développement du Groupe Brivia.

Dans l’intervalle, le chantier de Tremblant a été mis sur pause, des sous-traitants ne sont pas payés et l’un de ses prêteurs, Institutional Mortgage Capital (IMC), a déposé début décembre un préavis de 60 jours pour exercer son recours hypothécaire.

« Il y a eu des fournisseurs, à cause du retard, qui ont décidé de déposer certaines hypothèques légales sur notre propriété, dit M. Kou. C’est cette situation qui fait en sorte qu’on est en défaut avec IMC. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les lots en chantier se situent au nord du rond-point du chemin des Pléiades, à l’ouest de la propriété du casino de Loto-Québec.

« Le projet a pris beaucoup de retard parce qu’il manque une tranche de financement en place, poursuit-il. Le financement est plus lent à mettre en place à cause du ralentissement dans l’industrie. »

On est en discussion active avec les fournisseurs et avec notre prêteur pour remédier à la situation prochainement. C’est une question de jours avant que toute cette situation soit réglée. Vincent Kou, chef des investissements et du développement du Groupe Brivia

Le financement à trouver, de plus de 40 millions, servira à payer les fournisseurs, à rembourser IMC et à lancer la construction pour de bon.

Longs délais

Selon nos informations, des fournisseurs ont quitté le chantier parce qu’ils avaient de la difficulté à se faire payer. D’autres entrepreneurs dans la région hésitent à faire affaire avec le promoteur en raison des longs délais avant de se faire payer.

La Presse a pu parler avec deux d’entre eux. Ils ont encore espoir de recevoir leur argent. « Les canaux de communication sont ouverts avec Brivia », a confirmé l’un d’eux, qui a insisté pour ne pas être nommé, ne voulant pas nuire à ses affaires.

Selon M. Kou, son entreprise a atteint ses critères de prévente de 70 % des 82 unités à Tremblant pour commencer la construction. Il n’y a pratiquement pas eu de réservations annulées depuis. « On a pris une approche très transparente avec nos acheteurs en les informant du retard. Notre engagement envers le projet est vraiment ferme », dit-il.

Le dirigeant mentionne que Brivia a investi passablement d’argent dans l’ouverture du chemin et d’autres infrastructures requises pour les deux premières phases du projet.

En 2022, Brivia avait acquis un terrain de 140 000 mètres carrés (1,5 million de pieds carrés) des mains de la Station en vue de construire 520 logements en six phases sur plusieurs années. Les lots se situent au nord du rond-point du chemin des Pléiades, à l’ouest de la propriété du casino de Loto-Québec.

Licenciements

Brivia a licencié le quart de son effectif de 80 personnes au Canada en novembre. À Montréal, où se trouve son bureau principal, 18 salariés ont perdu leur emploi.

La détérioration des conditions de marché est venue impacter l’industrie immobilière. Brivia en subit les conséquences au même titre que les autres développeurs au Québec et ailleurs au Canada. On agit de façon responsable et on a pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la pérennité et de la viabilité de nos projets et de l’entreprise. Vincent Kou, chef des investissements et du développement du Groupe Brivia

Le Groupe Brivia a été l’un des promoteurs les plus en vue à Montréal ces dernières années avec la construction de projets d’envergure comme le YUL et le QuinzeCent, sur le boulevard René-Lévesque Ouest, près du Centre Bell. Outre le 1 Square Phillips, Brivia poursuit la construction du Mansfield, voisin de l’édifice Sun Life. Brivia a aussi acquis des terrains à Griffintown et à Pierrefonds.

Qu’advient-il de ses projets dans le contexte actuel ? lui a-t-on demandé. « Le 1 Square Phillips, phases 1 et 2, le Mansfield, le QuinzeCent, ce sont des projets en construction avec le financement en place. Les chantiers avancent selon l’échéancier. Le marché est au ralenti au niveau des ventes. Financièrement, ces projets sont solides et vont se poursuivre. »

Ipso Facto est le partenaire financier de Brivia pour le 1 Square Phillips, tandis que BMO dirige le syndicat bancaire du Mansfield.

Vincent Kou souligne aussi que les acomptes des acheteurs d’unités sur plan sont très bien protégés par les règles très strictes en place au Québec.

Pour résoudre ses enjeux de financement, Brivia ne peut pas se tourner vers son partenaire chinois Gansu Tianqing Group Real Estate, dont la filiale canadienne a participé au YUL, au QuinzeCent et au Mansfield. Le gouvernement communiste interdit aux promoteurs nationaux d’investir de nouvelles sommes à l’étranger depuis 2017.

À juste titre : bon nombre de promoteurs immobiliers chinois, qui ont alimenté l’activité économique dans ce pays, sont dans la tourmente alors que l’économie ralentit. Selon un article du Financial Times publié le 23 octobre dernier, plus de la moitié des 50 plus grands promoteurs de l’empire du Milieu étaient en situation de défaillance.

Le Groupe Brivia en bref Fondation : 2000

Effectif à temps plein : environ 80

Président et fondateur : Kheng Ly

Sièges sociaux : Montréal et Vancouver

Projets en cours : Square Phillips (phases 1 et 2), Mansfield, QuinzeCent, YUL Centre-ville