Grande entrevue Stéphan Déry, PDG de la Société immobilière du Canada Coup de barre au développement résidentiel

La Société immobilière du Canada a décidé d’être plus proactive pour répondre à la crise du logement et a entrepris d’accélérer la mise en œuvre de certains projets immobiliers sur ses propriétés dans la grande région de Montréal. Son PDG, Stéphan Déry, souhaite notamment entreprendre rapidement le démarrage d’une première phase d’un développement immobilier sur l’ancien site de l’ONF, dans Saint-Laurent, et à la Pointe-de-Longueuil.