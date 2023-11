Le 750, rue Peel constitue la première étape montréalaise du plan de Cadillac Fairview (CF) de construire 7000 logements locatifs au Canada d’ici 15 ans.

L’annonce de l’investissement montréalais a eu lieu lundi matin à l’occasion de la première pelletée de terre.

Longtemps spécialisé dans la détention et la gestion de centres commerciaux, le bras immobilier du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Teachers) a entrepris un virage stratégique consistant à densifier ses propriétés commerciales en y ajoutant du logement.

C’est la pénurie actuelle de logements au Canada qui l’a convaincue d’agir en ce sens. La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) évalue à 3,45 millions le nombre de logements manquants d’ici à 2030 pour que le marché retrouve son abordabilité de jadis.

Des 7000 logements au pays, Cadillac Fairview n’a pas été en mesure de chiffrer d’objectif précis pour le Québec. Sa propriété du Carrefour Laval a le potentiel d’en accueillir 2500, selon les dirigeants de CF, tandis que ses terrains du Quad Windsor, au centre-ville de Montréal, recèlent un potentiel de 2000 unités, en plus des 510 annoncées lundi.

Le 750, rue Peel

Le promoteur Cadillac Fairview construira 510 appartements locatifs dans le quartier Quad Windsor, qui comprend la gare Windsor, la Tour Deloitte et les condominiums Tour des Canadiens. Sa livraison est prévue en 2026.

Le futur immeuble d’une valeur supérieure à 300 millions sera érigé dans la partie nord-ouest du quadrilatère formé des rues Saint-Antoine Ouest, Peel, Saint-Jacques Ouest et Jean-D’Estrées.

Il s’agit de l’un des rares projets immobiliers à sortir de terre au centre-ville de Montréal en 2023. Après les neuf premiers mois de l’année, les mises en chantier s’élèvent à 1563 unités, en baisse de 74 % en deux ans dans l’arrondissement de Ville-Marie, qui recoupe le centre-ville, selon les données de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.

La future tour reposera sur un basilaire de 11 étages. Le bâtiment de 35 étages a été conçu par les cabinets d’architectes NEUF et Zeidler. Reliance a été retenu comme entrepreneur général.

Le projet comprend notamment 207 places de stationnement souterrain, une cour intérieure, des espaces de cotravail et de réunion.

Il s’agit de la première phase de l’aménagement du quadrilatère, qui peut recevoir jusqu’à trois bâtiments au total, dont au moins un autre sera à vocation résidentielle (environ 800 logements). CF détient aussi le terrain au sud de Saint-Jacques, juste en face de l’École de technologie supérieure.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Sur la photo, Brian Salpeter, vice-président principal, développement (à gauche), et Sal Iacono, président et chef de la direction chez Cadillac Fairview

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’excavation est commencée au 750, rue Peel, tour qui comprendra 510 logements locatifs.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’édifice sera construit dans le quadrilatère formé des rues Saint-Antoine Ouest, Peel, Saint-Jacques Ouest et Jean-D’Estrées, au centre-ville de Montréal. 1 /3





CF lance son chantier pendant que les promoteurs restent les bras croisés en raison de la non-rentabilité des projets. Ceux-ci invoquent les coûts trop élevés, notamment de financement.

« L’acquisition des terrains remonte à 15 ans, a expliqué Sal Iacono, président et chef de la direction de Cadillac Fairview, dans un bref entretien en marge de l’évènement. On se fie au fait que notre équipe de gestion de projet livrera le produit de façon efficace. On a également accès aux ressources financières de notre caisse de retraite. »

À noter que le 750, rue Peel n’est pas assujetti au Règlement pour une métropole mixte en vigueur depuis le 1er avril 2021, puisque son permis de construction a été obtenu avant cette date. En revanche, CF devra payer environ 3 millions en redevances pour le Réseau express métropolitain (REM). Il s’agit de la première construction du Quad Windsor assujettie à cette redevance.

Climat d’affaires au Québec

Lors des allocutions d’usage, CF a souligné l’effet positif qu’avait eue la décision du fédéral de rembourser 100 % de la TPS sur les unités locatives neuves dans sa décision d’aller de l’avant avec sa nouvelle tour.

Acteur pancanadien, Cadillac Fairview est bien placé pour jauger de l’environnement d’affaires au Québec au moment où le gouvernement Legault n’entend pas rembourser 100 % de la taxe de vente provinciale sur les unités locatives neuves, contrairement à l’Ontario.

« Comme tout promoteur, on s’assoit, on regarde les chiffres, on regarde les coûts de construction et on regarde l’environnement gouvernemental, a dit Sal Iacono. À ce moment, on décide : oui, on peut partir et on part comme dans ce cas-ci ce matin. »

Deux Montréalais à la barre

L’annonce de lundi matin coïncide avec la nomination de deux Montréalais à la tête du géant immobilier ayant un portefeuille d’une valeur supérieure à 30 milliards.

Vétéran de la scène immobilière, Sal Iacono devient président et chef de la direction. Il occupait le poste de vice-président directeur à l’exploitation auparavant.

De son côté, Brian Salpeter, ancien vice-président principal au développement de l’est du Canada, devient le vice-président principal, développement à la place de Wayne Barwise, qui part bientôt à la retraite. MM. Iacono et Salpeter travailleront à Toronto. Le premier y est déjà établi depuis huit ans, le second y déménagera au début de 2024.