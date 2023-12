(Ottawa) Un plan de dépenses pour les Fêtes de fin d’année est toujours une bonne idée, mais comme l’inflation fait grimper les prix et que des taux d’intérêt plus élevés pèsent sur les ménages, il est plus important que jamais d’établir un budget.

Craig Wong La Presse Canadienne

Dans un monde parfait, vous auriez démarré la planification de votre budget des Fêtes il y a plusieurs mois, explique Anne Arbour, de la Credit Counselling Society. Mais il n’est jamais trop tard.

Mme Arbour conseille de commencer par se demander comment on veut se sentir en janvier et en février, lorsque les factures arriveront.

« Voulez-vous garder de merveilleux souvenirs du temps passé avec votre famille et vos amis, de la joie et des rires, et de bons repas ? Ou voulez-vous vous sentir stressé, épuisé et, à vrai dire, financièrement angoissé ? », souligne Mme Arbour, directrice des partenariats stratégiques et de l’éducation de l’association.

Ce n’est pas une bonne façon de commencer la nouvelle année avec une grosse facture de carte de crédit que vous ne pouvez pas rembourser en totalité. Anne Arbour, Credit Counselling Society

Selon Mme Arbour, il est important d’être très précis lorsqu’on dresse la liste des personnes à qui on souhaite offrir un cadeau et qu’on détermine le montant qu’on veut dépenser.

Des extras à considérer

Mais un budget des Fêtes doit inclure plus que le coût des cadeaux que vous espérez offrir, et Mme Arbour affirme qu’il est important de tenir compte de tous les extras de la saison.

Les cartes, les rubans, l’emballage des cadeaux et les frais d’expédition sont autant d’éléments qui s’additionnent.

Le budget de Noël devrait également inclure le coût des réceptions que vous prévoyez faire, ainsi que les repas supplémentaires au restaurant et les dépenses associées aux fêtes de fin d’année, comme les vêtements spéciaux et les cadeaux pour les hôtes.

Les frais de déplacement peuvent être importants pendant cette période, même si vous ne prenez pas l’avion pour traverser le pays.

Les trajets supplémentaires en voiture ou en taxi pour rendre visite à des amis, à la famille et pour aller à d’autres rassemblements peuvent s’additionner et doivent être pris en compte.

Les soucis d’argent peuvent aggraver une période de l’année déjà stressante pour de nombreuses personnes.

Selon un rapport de la BMO, 78 % des Canadiens prévoient acheter moins de cadeaux pour Noël, tandis que 51 % d’entre eux déclarent que le fait de penser aux dépenses de cette période leur cause de l’anxiété financière.

Ainsi, 37 % ont affirmé qu’ils n’étaient pas sûrs de pouvoir s’offrir tous les articles de leur liste d’achats pour les fêtes de fin d’année.

Comprendre ses dépenses

Gayle Ramsay, cheffe des services bancaires courants, segments et accroissement de la clientèle à la BMO, affirme qu’il est essentiel de comprendre comment vous dépensez votre argent aujourd’hui lorsque vous établissez un budget.

Mais faire un budget n’est que la première étape ; vous devez également le respecter.

Selon Mme Ramsay, les gens préparent souvent des budgets sans prendre le temps d’examiner comment ils dépensent actuellement leur argent.

« Et c’est généralement là qu’ils tombent dans les pièges », dit-elle.

Pour ce faire, Mme Ramsay indique qu’il existe des outils numériques intégrés à de nombreuses applications mobiles de banque qui vous permettent de surveiller vos dépenses et votre budget afin de vous aider à rester sur la bonne voie.

Les taux d’intérêt ayant atteint leur niveau le plus élevé depuis des années, les conséquences d’un dépassement de budget cette année sont également plus importantes.

Les taux d’intérêt des prêts, tels que les marges de crédit que les emprunteurs peuvent utiliser pour payer des factures imprévues, ont augmenté, car la Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt directeur dans sa lutte contre l’inflation. Même s’ils ne sont pas aussi élevés que les taux appliqués aux cartes de crédit, les taux appliqués aux marges de crédit sont désormais bien supérieurs à ce qu’ils étaient il y a deux ans.

Bien que l’envie d’être généreux soit forte pendant les Fêtes, Mme Arbour affirme que personne ne veut d’un cadeau qui va endetter celui qui l’offre.

« Il y a des choses à faire qui n’impliquent pas de dépenser de l’argent. Il y a de nombreuses façons de passer du temps avec la famille et les amis », conclut-elle.