PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Le fabricant d’avions de Montréal a indiqué jeudi avoir réalisé un bénéfice de 110 millions US, ou 1,02 $ US par action, lors de son trimestre clos le 31 mars, comparativement à un bénéfice de 302 millions US, ou 2,98 $ US par action, pour la même période un an plus tôt.