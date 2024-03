Après avoir accueilli des clients pendant 50 ans, le célèbre magasin L’Aubainerie de l’avenue du Mont-Royal fermera définitivement ses portes dans quelques semaines. Un supermarché installera ses pénates dans le local utilisé par le détaillant de vêtements québécois.

Metro évalue la possibilité d’occuper cet espace, mais ne confirme rien pour le moment. Le site « est en analyse », a indiqué la porte-parole de l’entreprise, Geneviève Grégoire.

De leur côté, les habitués du magasin du Plateau avaient sans doute déjà noté que la fin était imminente puisqu’on y annonce une vente de fermeture avec des rabais alléchants. « C’est une fermeture pour fin de bail », a confirmé au bout du fil le président et chef de la direction de l’Aubainerie, Jean-Frédéric Pépin. Les 25 employés concernés ont appris la nouvelle il y a quelques semaines.

« On l’a repoussée de mois en mois pour essayer d’arrimer tout ça, mais c’était quelque chose qui était planifié », ajoute-t-il.

L’ouverture du magasin de deux étages sur la Plaza Saint-Hubert l’automne dernier est directement liée à la fermeture de celui sur l’avenue du Mont-Royal. Repoussant de mois en mois l’échéance ultime où il devait quitter le Plateau, le détaillant cherchait à développer un projet urbain et de proximité dans un autre quartier. Il a jeté son dévolu sur Rosemont–La Petite-Patrie et sa mythique artère commerciale. L’Aubainerie a élu domicile dans l’édifice qui abritait auparavant le magasin de photo Lozeau.

Notre ouverture sur la Plaza Saint-Hubert [s’inscrit] dans notre stratégie à long terme. On savait qu’il n’y avait pas beaucoup de possibilités de poursuivre [sur le Plateau Mont-Royal]. C’est presque un déménagement, sauf que ça ne s’est pas fait en même temps. Jean-Frédéric Pépin, président et chef de la direction de l’Aubainerie

Est-il convaincu de voir sa clientèle habituée de magasiner sur le Plateau monter plus au nord pour faire ses achats ? « On est à peine à trois kilomètres de distance, répond M. Pépin, qui se dit tout de même conscient du fait que beaucoup de consommateurs apprécient davantage les commerces de proximité. On fait déjà de la sollicitation auprès de nos clients. On leur donne des informations pour les rediriger vers la Plaza Saint-Hubert. »

Beaucoup d’employés qui travaillent actuellement sur Mont-Royal, un magasin de 21 000 pieds carrés, seront mutés ailleurs, assure M. Pépin.

D’autres ouvertures

Rue Saint-Hubert, l’ouverture en octobre 2023 du nouveau concept « urbain » de 1600 pieds carrés sur deux niveaux avec ascenseur symbolise en quelque sorte le repositionnement du détaillant qui veut se sortir de l’industrie de la mode jetable, communément appelée fast fashion.

C’est en amorçant ce virage que l’enseigne, qui compte 54 magasins, prévoit en ouvrir d’autres. « On est en période de croissance, avait déclaré M. Pépin, l’automne dernier. On veut ouvrir des magasins. À Montréal, on veut certainement accentuer notre présence. »

Des espaces plus petits, à rayon unique, s’adressant seulement aux enfants, par exemple, sont autant de possibilités envisagées actuellement par le détaillant. Il a toutefois été impossible d’avoir plus de détails sur ces nouveaux projets.