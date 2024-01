Le plus grand détaillant en alimentation du Canada, avec des bannières comme Maxi et Provigo, a suscité la colère du public lorsqu’il a décidé que les articles soldés la veille de la date de péremption seraient dorénavant réduits de 30 %.

Loblaw fait marche arrière et annonce le retour des « rabais de 50 % »

L’épicier Loblaw fait marche arrière concernant sa décision de réduire ses rabais sur les produits d’épicerie dont la date de péremption approche.

Rosa Saba La Presse Canadienne

Le plus grand détaillant en alimentation du Canada, avec des bannières comme Maxi et Provigo, a suscité la colère du public, cette semaine, lorsqu’il a décidé que les articles soldés la veille de la date de péremption seraient dorénavant réduits de 30 %, au lieu de « 30 à 50 % ».

La porte-parole de Loblaw, Catherine Thomas, a confirmé vendredi après-midi qu’après avoir entendu les commentaires de clients et d’employés, l’entreprise avait décidé de revenir à ses anciennes pratiques de réduction des prix lors du « dernier jour de vente ».

Mme Thomas a déclaré dans un courriel que les clients pouvaient s’attendre à voir le retour d’autocollants « 50 % de réduction » au cours des prochaines semaines.

La décision avait même incité le député néo-démocrate fédéral Alistair MacGregor à réclamer une enquête sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles de l’entreprise, soulignant des commentaires de Loblaw selon lesquels la chaîne modifiait la teneur de ses rabais pour s’aligner avec ses concurrents.

Cependant, le Conseil canadien du commerce de détail et l’expert en concurrence Michael Osborne affirment que l’alignement des prix et l’alignement des rabais sont des pratiques normales dans l’industrie.

Ce changement permettait à Loblaw de se mettre en phase avec ses concurrents, a déclaré mardi Lisa Hutcheson, analyste du commerce de détail chez J. C. Williams Group.

Avec l’augmentation de la demande de ces produits alimentaires moins chers près de la date de péremption, les épiciers ont plus de marge de manœuvre pour présenter des rabais moins importants, a-t-elle expliqué.

« Ce qui détermine les démarques pour les détaillants, c’est le fait qu’ils vendent [ces produits] ou ne les vendent pas », a-t-elle souligné.

Metro a déclaré à La Presse Canadienne plus tôt cette semaine qu’elle avait l’habitude depuis plus de 20 ans de réduire jusqu’à 30 % les articles proches de leur date de péremption.

Les grandes chaînes de supermarchés au pays sont sous la surveillance du public et du gouvernement alors que les Canadiens continuent de faire face à une hausse des prix des denrées alimentaires.

Même si l’inflation et le prix des aliments se sont éloignés de certains sommets atteints alors que les hausses des taux d’intérêt continuent de se répercuter sur l’économie, la croissance des prix reste élevée par rapport au taux cible de 2 % de la Banque du Canada.

L’inflation annuelle en décembre était de 3,4 %, a rapporté Statistique Canada cette semaine. L’inflation des produits alimentaires était de 4,7 %.

Les acheteurs se tournent de plus en plus vers les épiceries à bas prix dans le but d’économiser de l’argent à mesure que le coût de la vie augmente.

Ces bannières à rabais sont généralement sous l’égide de grands épiciers et ceux-ci ont élargi leur présence dans ce segment pour répondre à la demande.