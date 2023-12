Au cours de son dernier trimestre se terminant à la fin de novembre, le détaillant Costco a connu du succès avec ses ventes de plaquette d’or en ligne.

« Pour ce qui est du commerce électronique, vous avez probablement lu que nous vendions des lingots d’or d’une once. Nous avons vendu plus de 100 millions [US] d’or au cours du trimestre », a mentionné Richard A. Galanti, vice-président principal et chef de la direction financière chez Costco, au cours d’un appel téléphonique avec les analystes boursiers, jeudi dernier.

On ne connaît pas la quantité vendue. Une estimation à 50 000 onces paraît réaliste. Ce qui représente 1,4 tonne d’or en 90 jours.

Lundi, Costco Canada offrait l’once à ses membres au prix de 2829,99 $.