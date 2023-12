L’entrée en Bourse du fournisseur québécois de logiciels d’aide à la conduite LeddarTech ne s’est finalement pas concrétisée lundi comme l’espérait la direction de l’entreprise.

En entrevue avec La Presse la semaine dernière, le président de LeddarTech, Frantz Saintellemy, se disait pourtant confiant d’assister au début des transactions lundi à moins d’une « catastrophe ».

LeddarTech devait même participer lundi à une cérémonie organisée avec le NASDAQ pour sonner la cloche marquant l’ouverture des marchés.

« En raison d’un problème avec le NASDAQ, la cérémonie a été reportée. Nous nous efforçons de la reprogrammer », dit le porte-parole, Dan Brennan.

LeddarTech tente d’entrer en Bourse par l’entremise d’une fusion avec Prospector Capital, une société d’acquisition à vocation spécifique dont les actions sont déjà au NASDAQ.

Les actionnaires de Prospector ont approuvé mercredi dernier l’opération qui doit donner une capitalisation boursière initiale de 348 millions US à LeddarTech et lui rapporter un montant de 66 millions US.

L’argent récolté doit servir à appuyer les activités l’entreprise dont le siège social est installé sur le boulevard Hamel à Québec.

Prospector Capital a fait savoir lundi que les conditions de clôture de l’opération proposée avec LeddarTech n’ont pas encore été remplies.

« Les parties travaillent ensemble pour satisfaire rapidement ces conditions de clôture, y compris l’obtention de l’approbation du NASDAQ pour inscrire les actions ordinaires et les bons de souscription », lit-on dans le document.

Il est aussi précisé que rien ne garantit que l’opération sera réalisée dans les délais requis par les documents constitutifs de Prospector qui prévoient que Prospector doit réaliser l’opération avant le 31 décembre à défaut de quoi l’opération avec LeddarTech pourrait tomber à l’eau.

Le modèle d’affaires de LeddarTech repose sur la vente de ses logiciels avec service, ce qui doit générer des revenus récurrents. L’entreprise n’a pas encore de clients commerciaux et ne récolte donc pas encore de revenus de la vente de ses logiciels. La direction espère que ces revenus commenceront à se concrétiser au cours des prochaines années lorsque les clients passeront à l’étape de la production.

L’entreprise prévoit annoncer de nouveaux produits au CES (Consumer Electronics Show) le mois prochain à Las Vegas. Frantz Saintellemy disait la semaine dernière qu’il s’attend à ce que ces produits révolutionnent l’industrie dans la façon dont les logiciels sont intégrés.

Il soulignait que le marché des systèmes avancés d’aide à la conduite est évalué à 200 milliards US d’ici 2030 et que le marché pour les logiciels de LeddarTech est évalué à 32 milliards US d’ici 2035.

Le joueur dominant de l’industrie aujourd’hui est Mobileye, une entreprise dont les actions sont inscrites au NASDAQ.

L’entrée en Bourse de LeddarTech doit coïncider avec une transition à la tête de l’entreprise. Frantz Saintellemy doit succéder officiellement au chef de la direction, Charles Boulanger.

Fondée en 2007, LeddarTech compte 160 employés et possède des bureaux à Québec, Montréal, Toronto et Tel-Aviv, en Israël.