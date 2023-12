BlackBerry a nommé son nouveau patron, John Giamatteo, en même temps qu’elle annule son projet d’introduire en Bourse ses activités liées à l’internet des objets.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

L’entreprise technologique établie à Waterloo, en Ontario, n’a pas expliqué pourquoi elle abandonnait son projet d’introduction en Bourse, lorsqu’elle a fait sa série d’annonces lundi.

Cependant, elle en a profité pour réaffirmer son engagement en faveur de la séparation de l’entreprise en différentes entités. Il s’agit de l’un des engagements issus de son processus de révision stratégique lancé en mai.

« Le conseil d’administration, avec la contribution de ses conseillers, estime qu’une séparation complète des activités liées à l’internet des objets et de cybersécurité ouvrira un certain nombre d’occasions stratégiques susceptibles de libérer de la valeur pour les actionnaires », a déclaré Dick Lynch, le président du conseil d’administration, dans un communiqué.

« La direction s’efforce d’agir rapidement pour achever cette réorganisation qui renforcera encore davantage l’orientation des deux entreprises sur leurs marchés respectifs ainsi que leur capacité à prendre des décisions rapides et flexibles. »

Les annonces de BlackBerry de lundi marquent le dernier développement d’une période de transition pour l’entreprise qui est devenue célèbre avec ses téléphones intelligents, mais qui a ensuite misé ses efforts sur la cybersécurité et les produits automobiles.

Dans le cadre de son examen stratégique connu sous le nom de Project Imperium, la société prévoyait de diviser BlackBerry en deux unités commerciales, séparant ainsi ses opérations de cybersécurité et celles liées à l’internet des objets. Elle souhaitait également introduire en Bourse les activités du segment de l’internet des objets.

Lundi, la société a déclaré que chaque unité aurait son équipe spécifique et fonctionnerait de façon indépendante. Son objectif est que chaque unité génère des flux de trésorerie positifs.

BlackBerry a perdu 42 millions au deuxième trimestre de son exercice 2024, contre une perte de 54 millions pour la même période l’an dernier.

BlackBerry rapporte qu’elle en était aux dernières étapes de la sélection d’une firme de consultants indépendants pour l’aider à réaliser une « évaluation indépendante de base ». Ce processus sera achevé sous la direction de M. Giamatteo, qui était président de l’unité commerciale de cybersécurité de BlackBerry.

M. Giamatteo était auparavant président et directeur des revenus du géant de l’antivirus McAfee et a occupé des postes de direction au sein des sociétés de logiciels AVG Technologies, Solera et RealNetworks et de l’entreprise de télécommunications Nortel Networks, indique sa page LinkedIn.

Il succède à John Chen, qui a passé une décennie à la tête de BlackBerry, où il avait pour mission de faire passer l’entreprise de ses racines de télécommunications à une société de logiciels de cybersécurité. M. Chen avait pris sa retraite en novembre.