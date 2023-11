Pour l’exercice 2022-2023, Ubisoft avait rapporté en mai dernier une perte nette annuelle de 723,4 millions d’euros, soit 1,06 milliard CAN, avec des ventes en recul de 18,3 %. Le studio français a annoncé ce mardi la suppression de 124 postes, dont 98 au Canada.

Le géant français du jeu vidéo Ubisoft, dont le plus important studio est à Montréal, supprime 98 postes au Canada. Dans un courriel envoyé aux médias, Ubisoft explique entreprendre ainsi une « réorganisation » de ses activités qui touchera les services administratifs de ses studios canadiens.

Ubisoft compte au pays des studios à Montréal, Toronto, Winnipeg, Halifax, Sherbrooke, Québec et Saguenay. La répartition des postes coupés par studio n’a pas été dévoilée. Ubisoft précise par ailleurs dans le courriel qu’aucune entrevue liée à l’annonce ne sera accordée. On a spécifiquement annoncé une « réduction des effectifs » au studio spécialisé en effets visuels, Hybride, basé à Piedmont dans les Laurentides. Six personnes seraient touchées, a appris La Presse.

Ces 98 postes, précise-t-on, représentent 2 % des effectifs canadiens.

« Tous les employés canadiens concernés bénéficieront d’un soutien dans le cadre de ce changement, notamment sous la forme d’indemnités de départ, d’une extension des avantages sociaux le cas échéant et d’une aide à la carrière pour les aider dans leur transition », assure-t-on.

Perte de 1,06 milliard

Cette annonce s’inscrit dans une plus vaste opération mondiale qui affecte 124 postes, notamment l’équipe informatique. Ubisoft compte quelque 19 000 employés répartis dans 45 studios dans le monde. « Au cours des derniers mois, toutes les équipes d’Ubisoft ont exploré les moyens de rationaliser nos opérations et d’améliorer notre efficacité collective afin que nous soyons mieux positionnés pour notre succès à long terme, explique-t-on par courriel. Ces décisions n’ont pas été prises à la légère et nous apportons un soutien complet à nos collègues qui quitteront Ubisoft au cours de cette transition. »

Pour l’exercice 2022-2023, le studio français avait rapporté en mai dernier une perte nette annuelle de 723,4 millions d’euros, soit 1,06 milliard CAN, avec des ventes en recul de 18,3 %. Ubisoft s’attendait à un retour aux bénéfices cette année.