Sur le point d’être vendu, Groupe Juste pour rire (JPR) récupérera environ 60 % de la somme qui lui avait été dérobée l’an dernier dans la foulée d’une fraude classique par courriel. Cette affaire aura néanmoins fait perdre plusieurs centaines de milliers de dollars au géant de l’humour insolvable.

Après un premier recouvrement de 352 224 $ en mars dernier, l’entreprise sera en mesure de récupérer environ 135 000 $ – une somme qui se trouvait dans un compte de BMO Groupe financier. Le juge David R. Collier, qui supervise les procédures qui se déroulent en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), a accueilli favorablement la demande des avocats de JPR, vendredi.

Ces derniers tentaient d’obtenir un jugement par défaut étant donné que la société à numéro titulaire du compte de la BMO ne donnait aucun signe de vie.

« Nous avons tenté de signifier la procédure et on n’a pas eu de son et pas d’image, a raconté Me Patrick Lapierre. Ce sont les dernières tentatives pour récupérer les fonds. Pour le reste, il y a eu des transferts dans des cryptomonnaies. À un moment donné, cela ne valait plus la peine de forcer plus loin. »

La fraude par courriel avait fait disparaître 814 000 $ des coffres de JPR. En fin de compte, c’est un peu plus de 325 000 $ qui ne seront pas récupérés. Puisque le spécialiste de l’humour est insolvable et traîne des créances garanties d’environ 21,5 millions, chaque dollar compte, a souligné Me Denis Ferland, l’avocat du contrôleur, PwC.

Compte tenu de la situation financière de JPR, avoir accès à cette somme [135 000 $] dans les meilleurs délais serait approprié. Me Denis Ferland, l’avocat de PwC, au magistrat

La Presse avait levé le voile sur la fraude ayant fait perdre des centaines de milliers de dollars à JPR de février à avril 2023. Le subterfuge utilisé repose sur l’usurpation du courriel d’un dirigeant, d’un gestionnaire ou d’un fournisseur clé d’une entreprise.

Dans le cas de l’entreprise, le fraudeur inconnu a imité les courriels d’employés de L’Équipe Spectra et de Groupe CH (spoofing, en anglais). JPR sous-traitait des services de gestion à Spectra et à evenko. Ces deux entreprises sont contrôlées par le Groupe CH.

Ces recouvrements de la fraude ont mis la table à un autre litige entre l’entreprise insolvable et ses avocats. Une somme avoisinant les 66 000 $ avait été retranchée du premier versement par Blakes, le cabinet d’avocats responsable du dossier pour JPR, à titre d’honoraires impayés depuis octobre dernier. Selon le contrôleur, Blakes n’avait pas droit à cette « compensation » puisque JPR est insolvable et à l’abri de ses créanciers.

PwC s’affaire actuellement à évaluer les offres reçues par les finalistes qui convoitent le spécialiste de l’humour. La Presse avait révélé, le 1er mai dernier, qu’un tandem formé par le Cirque du Soleil et par KOTV, ComediHa! ainsi que Groupe Entourage étaient les trois prétendants québécois. Deux groupes établis à l’extérieur de la province sont également parmi les finalistes.

Le gagnant devrait être choisi très prochainement.

