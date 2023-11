(New York) La Bourse de New York a fait du surplace mercredi, terminant en ordre dispersé autour de l’équilibre, à l’issue d’une séance sans éléments catalyseurs.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a cédé 0,12 % à 34 112,27 points, le NASDAQ, à dominante technologique, a pris 0,08 % à 13 650,41 points. Le S&P 500 qui a grappillé 0,10 % à 4382,78 points, a connu sa huitième séance positive d’affilée.

« La semaine dernière on avait observé un joli bond » du marché des actions « mais cette semaine on attend un élément catalyseur pour poursuivre ou non sur cette lancée et on ne voit rien venir », a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Plusieurs membres de la Réserve fédérale (Fed) se sont exprimés mercredi.

Parami eux, une gouverneure de la Fed, Lisa Cook, a rappelé lors de sa prise de parole à la « Financial System Conference » 2023 à Dublin qu’une aggravation des tensions géopolitiques mondiales, notamment celles impliquant la Russie, le Moyen-Orient et la Chine, pourraient avoir des retombées négatives sur les marchés mondiaux.

L’escalade des tensions « pourrait conduire à une activité économique plus faible » et alimenter les pressions inflationnistes, a-t-elle dit.

À la cote, après avoir été brillamment salué en première partie de séance, le constructeur de voitures électriques Rivian a finalement conclu en baisse de 2,41 %.

Le fabricant de trucks électriques a révélé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et relevé ses prévisions de production pour l’ensemble de l’année.

Le petit rival de Tesla a livré plus de 15 500 véhicules sur la période, plus du double de l’année dernière à la même époque pour des ventes de 1,33 milliard de dollars.

La perte reste impressionnante à 1,37 milliard de dollars, mais a été réduite de 20 %. Le groupe a relevé son objectif de production à un chiffre se situant entre 52 000 et 54 000 véhicules sur l’année.

Le fournisseur aéronautique Spirit Aerosystems, sous-traitant de Boeing notamment, a piqué du nez, chutant de 6,34 %. Il a annoncé des émissions d’actions, mais aussi de dette pour lever des fonds.

Spirit Aerosystems qui fabrique notamment les fuselages de plusieurs modèles d’avions, a eu récemment une série de problèmes avec des pièces défectueuses qui ont ralenti les assemblages chez Boeing.

Les studios Warner Bros. Discovery se sont écroulés de 19,04 % à 9,40 dollars. Le groupe, dont les actifs comptent les chaînes CNN, TNT, HBO, a subi une décrue de ses abonnés aux services de vidéo en continu. Sa perte globale ressort à 417 millions de dollars contre 2,3 milliards de résultat négatif l’année d’avant.

Disney, qui a conclu stable (-0,05 % à 84,55 dollars), se redressait dans les échanges électroniques d’après clôture (+2,52 %). Le géant du divertissement a indiqué, lors de l’annonce de ses résultats trimestriels, que son service de streaming Disney+ avait gagné 7 millions d’abonnés. Disney a aussi élargi son plan de réduction de coûts.

L’entreprise de tourisme spatial Virgin Galactic a perdu de l’altitude (-10,34 %). Le groupe a notifié ses employés qu’il allait réduire ses effectifs. Des détails sur l’ampleur de cette restructuration devraient être connus mercredi.