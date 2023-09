(Calgary) Enbridge a clôturé une offre d’actions de 4,6 milliards annoncée par la société dans le cadre de son entente sur l’acquisition de trois services publics américains de gaz naturel, plus tôt cette semaine.

La Presse Canadienne

La société a précisé avoir émis 102 913 500 actions dans le cadre du plan, qui a permis aux preneurs fermes d’exercer l’intégralité de l’option de surallocation.

Le prix d’offre dans le cadre du financement par prise ferme était de 44,70 $ par action.

Enbridge a indiqué que l’exercice de l’option de surallocation réduisait et diminuait encore davantage le risque lié à ses besoins de financement pour financer les acquisitions.

La société établie à Calgary a signé un accord pour acquérir la East Ohio Gas Company, la Questar Gas Company et ses sociétés Wexpro liées, ainsi que la Public Service Company of North Carolina, qui appartiennent toutes à Dominion Energy, une société de la Virginie.

Elle a accepté de payer 9,4 milliards US en espèces et d’assumer 4,6 milliards US de dette.