(Calgary) Enbridge a annoncé mardi avoir signé un accord en espèces et en dette de 14 milliards US pour acheter trois sociétés de services publics établies aux États-Unis.

La Presse Canadienne

Le géant des infrastructures énergétiques de Calgary affirme que les trois services publics, détenus par Dominion Energy, sont The East Ohio Gas Company, Questar Gas Company et ses sociétés Wexpro associées, ainsi que la Public Service Company of North Carolina.

Enbridge a expliqué qu’elle financerait la transaction au moyen d’une combinaison de 9,4 milliards US de contrepartie en espèces et de 4,6 milliards US de dette prise en charge.

La société canadienne calcule que l’accord doublera la taille de ses activités de services publics de gaz naturel et servira à équilibrer sa répartition d’actifs de manière égale entre le gaz naturel, les énergies renouvelables et les liquides.

Enbridge affirme qu’à la suite de la transaction, son activité de services publics de gaz naturel sera la plus importante en ce qui a trait au volume en Amérique du Nord, avec une base tarifaire combinée de plus de 27 milliards CAN et environ 7000 employés livrant plus de neuf milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour à environ sept millions de clients.

L’accord est assujetti à l’approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisé en 2024.