La société biopharmaceutique montréalaise Theratechnologies a rassuré les investisseurs mardi en indiquant qu’elle devrait, comme prévu, dégager un profit d’exploitation ajusté positif pour le trimestre qui vient de se terminer.

La direction avait précédemment fait part de sa volonté d’afficher un profit d’exploitation ajusté positif dans la deuxième partie de l’exercice qui se terminera à la fin de novembre.

Les dirigeants ont aussi précisé mardi que l’entreprise pouvait compter sur l’équivalent de 23 millions de dollars en liquidités pour entreprendre le mois de septembre.

Le titre de Theratechnologies s’est apprécié de 14 % mardi pour clôturer à 1,43 $ à la Bourse de Toronto après la publication de ces deux faits saillants provisoires.

La performance financière officielle des mois de juin, juillet et août de Theratechnologies est attendue d’ici la fin du mois de septembre.

Les « vents contraires » des mois printaniers sont « fermement derrière » l’entreprise, affirme par communiqué le vice-président principal et chef de la direction financière de Theratechnologies, Philippe Dubuc.

« L’engagement de Theratechnologies envers les investisseurs au début de l’année 2023 fut de rester ferme dans la réalisation de ses principaux objectifs financiers, notamment quant à l’atteinte d’un BAIIA ajusté positif d’ici la fin de l’exercice financier en cours », souligne-t-il.

Le chiffre d’affaires avait pâti en début d’année d’une accumulation de stocks plus importants que nécessaire par des pharmacies spécialisées à la fin de 2022 en prévision d’une demande plus élevée. Une réorganisation visant principalement les activités de recherche et développement chez Theratechnologies a été réalisée cette année pour parvenir à dégager maintenant un bénéfice brut ajusté.

Si l’analyste Endri Leno, de la Financière Banque Nationale, estime que l’annonce de mardi est conforme à ses prévisions puisqu’il prévoyait déjà un bénéfice brut ajusté positif pour le troisième trimestre, il soutient qu’elle est néanmoins positive, car elle montre que l’entreprise est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs.

Glissade et regroupement

L’action de Theratechnologies valait encore une douzaine de dollars en novembre dernier. Le titre Theratechnologies avait piqué du nez après que l’entreprise eut indiqué au début de décembre qu’elle mettait sur pause le recrutement de patients pour son essai clinique de phase I sur un médicament expérimental pour le traitement de tumeurs cancéreuses.

Le recul de l’action fut à ce point prononcé que Theratechnologies a été forcée de la regrouper à raison d’une pour quatre plus tôt cet été.

Ce regroupement a été effectué dans le seul but d’augmenter le cours de l’action afin que l’entreprise se conforme de nouveau aux exigences du NASDAQ – où le titre est également coté – et ainsi maintenir l’inscription à cette Bourse américaine.

Une partie importante du volume de transactions sur le titre Theratechnologies est enregistrée au NASDAQ, et c’est pourquoi il était important pour l’entreprise d’y demeurer inscrite. Le NASDAQ est reconnu pour son bassin d’investisseurs s’intéressant aux actions de biotechs et de biopharmaceutiques.