Le nouvel exercice financier d’Alimentation Couche-Tard semble avoir débuté sur une note positive. La rentabilité dévoilée en fin de journée mercredi surpasse les attentes des analystes.

Les profits par action ajustés de la chaine de dépanneurs de Laval ont atteint 86 cents US pour les mois de mai, juin et juillet, en hausse de 1,2 % sur un an. Ces profits s’avèrent de beaucoup supérieurs aux 78 cents US par action attendus par les analystes.

Les marges bénéficiaires dégagées sur la vente d’essence et de marchandises ont été fortes, ce qui fait du trimestre un trimestre exceptionnel », commente l’analyste Martin Landry, de la firme Stifel/GMP.

La marge brute sur le carburant aux États-Unis s’est élevée à 50,05 cents par gallon. Au Canada, elle a atteint 13,25 cents canadiens par litre.

« Les marges sur le carburant aux États-Unis continuent d’impressionner et ont atteint le niveau le plus élevé encore jamais enregistré », affirme Martin Landry.

Cet expert s’attend à une réaction positive de la part des investisseurs durant la séance boursière de jeudi même si le titre de Couche-Tard a avancé à un nouveau sommet à la Bourse de Toronto dans les derniers jours en anticipation de la présentation de ces résultats financiers.

Une importante question est maintenant de savoir si les fortes marges sur l’essence peuvent être maintenues et pour combien de temps.

À la Financière Banque Nationale, l’analyste Vishal Shreedhar considère les résultats « modérément positifs » car il dit préférer que la « solidité des bénéfices » se manifeste principalement dans la vente de marchandises, puisque les profits dans ce segment d’activités ont tendance à être plus stables ou prévisibles que les profits liés à la vente d’essence.

La direction de Couche-Tard soutient que ses marges sur le carburant sont demeurées « solides » en raison de conditions de marché favorables et du travail continu sur l’optimisation de la chaine d’approvisionnement.

Dans un communiqué, le grand patron Brian Hannasch dit constater les bénéfices d’initiatives promotionnelles mises de l’avant à travers l’Amérique du Nord. Il fait entre autres référence au retour des journées « Essence En Folie » qui ont contribué à la croissance des volumes.

Couche-Tard a notamment lancé son programme de fidélisation Innercircle au cours du trimestre. Innercircle est un programme de fidélisation gratuit offrant, par exemple, des récompenses sur le carburant et la nourriture tout en proposant des expériences personnalisées aux clients. Le programme a été lancé dans près de 430 magasins en Floride au début de l’été. L’entreprise prévoit étendre prochainement ce programme ailleurs en commençant par le sud-est des États-Unis.

Couche-Tard a généré un profit net de 834 millions US sur un chiffre d’affaires de 15,6 milliards US durant le trimestre.

Jeudi matin, les dirigeants de Couche-Tard répondront à des questions sur les activités durant une webémission pouvant être suivie par l’entremise du site internet de l’entreprise avant l’ouverture des marchés boursiers.