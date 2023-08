(Toronto) La Banque CIBC a affiché jeudi un bénéfice du troisième trimestre en baisse de plus de 10 % par rapport à la même période l’année dernière, le montant qu’elle a mis de côté pour les créances douteuses au cours du trimestre ayant triplé.

La Presse Canadienne

La banque a indiqué jeudi avoir gagné 1,4 milliard, ou 1,47 $ par action, pour le trimestre clos le 31 juillet, un résultat en baisse par rapport à celui de 1,7 milliard, ou 1,78 $ par action, enregistré il y a un an.

Les revenus ont totalisé 5,9 milliards, un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de 5,6 milliards du même trimestre l’an dernier.

La provision pour pertes sur créances de la CIBC s’est élevée à 736 millions au plus récent du trimestre, en hausse par rapport à celle de 243 millions au troisième trimestre de l’année dernière.

Sur une base ajustée, la CIBC dit avoir gagné 1,52 $ par action au plus récent trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 1,85 $ par action un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 1,68 $ par action, selon les estimations recueillies par la société de données financières Refinitiv.

Le chef de la direction de la CIBC, Victor Dodig, a souligné que l’environnement économique avait été plus difficile au plus récent trimestre.

« La dynamique toujours solide de nos activités essentielles au chapitre du rendement est le reflet de notre approche rigoureuse dans la répartition des ressources et l’exécution de notre stratégie focalisée sur le client », a affirmé M. Dodig dans un communiqué.

« Nous continuons de tirer parti de nos investissements récents dans les talents et la technologie, lesquels permettent à notre équipe d’en faire plus pour aider nos clients à faire de leurs idées une réalité. »

La CIBC a précisé que ses activités bancaires personnelles et commerciales au Canada avaient dégagé un profit de 497 millions au troisième trimestre, en baisse par rapport à celui de 595 millions au même trimestre un an plus tôt, principalement en raison d’une provision plus élevée pour pertes sur créances et d’une baisse des frais de carte, partiellement contrebalancée par une hausse des revenus et une baisse des charges autres que d’intérêt.

Pendant ce temps, les activités canadiennes de banque commerciale et de gestion de patrimoine de la CIBC ont gagné 467 millions, comparativement à 484 millions il y a un an.

Aux États-Unis, les activités de services bancaires commerciaux et de gestion de patrimoine de la banque ont rapporté 73 millions au plus récent trimestre, par rapport à 193 millions au troisième trimestre précédent.

Les activités de marchés des capitaux de la CIBC ont gagné 494 millions au troisième trimestre, un résultat plus élevé que celui de 447 millions de l’an dernier, grâce à la hausse des revenus, partiellement compensée par une hausse des frais autres que d’intérêts et une provision pour pertes sur créances.

Les activités de la catégorie « siège social et autres » ont dégagé une perte de 101 millions au cours du trimestre, comparativement à une perte de 53 millions au même trimestre de l’exercice précédent.