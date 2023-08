(Toronto) La Banque de Montréal a affiché mardi un bénéfice du troisième trimestre en légère hausse par rapport à la même période l’an dernier, même si le montant qu’elle a mis de côté pour les créances douteuses a augmenté.

La Presse Canadienne

La banque a indiqué avoir gagné 1,45 milliard, soit 1,97 $ par action, pour le trimestre clos le 31 juillet, contre 1,37 milliard, ou 1,95 $ par action, un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 7,93 milliards, comparativement à ceux de 6,10 milliards du même trimestre l’année dernière.

La provision pour pertes sur créances de la Banque de Montréal s’est élevée à 492 millions, en hausse par rapport à celle de 136 millions du troisième trimestre de l’exercice précédent.

Sur une base ajustée, la Banque de Montréal affirme avoir gagné 2,78 $ par action, un résultat en baisse par rapport à celui de 3,09 $ par action d’il y a un an.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 3,13 $ par action, sur la base des estimations compilées par la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

« Nos résultats financiers restent solides et reflètent la force, la diversité et la gestion active de nos activités dans un contexte qui évolue », a affirmé le chef de la direction de la Banque de Montréal, Darryl White, dans un communiqué.

« Nous accélérons les initiatives d’efficience et continuons de positionner la Banque de manière à favoriser la croissance à long terme et la rentabilité soutenue par une gestion rigoureuse des dépenses et des risques. »

Les activités bancaires personnelles et commerciales de la Banque de Montréal au Canada ont généré un bénéfice de 915 millions, en baisse par rapport à celui de 965 millions du même trimestre à l’exercice précédent, la hausse des revenus attribuable à l’augmentation du revenu net d’intérêts et à la hausse des revenus autres que ceux d’intérêts ayant été plus que contrebalancée par des dépenses plus élevées et une provision pour pertes sur créances plus élevée.

Aux États-Unis, les activités bancaires personnelles et commerciales de la banque ont rapporté 576 millions, après avoir généré 568 millions un an plus tôt, grâce à un dollar américain plus fort.

Les activités de gestion de patrimoine de la Banque de Montréal ont rapporté 303 millions, soit moins que les 324 millions obtenus un an plus tôt, tandis que les activités de marchés financiers de la banque ont rapporté 310 millions, un résultat en hausse par rapport aux 262 millions du même trimestre l’an dernier.

La division des services d’entreprise de la banque a enregistré une perte de 650 millions, contre une perte de 754 millions un an plus tôt.