(Montréal) Le géant canadien des gazoducs Enbridge s’est accordé mardi avec l’américain Dominion Energy sur le rachat de trois de ses entreprises, devenant ainsi le plus gros fournisseur de gaz naturel du continent.

Agence France-Presse

Estimée à 14 milliards de dollars américains, la transaction permettra à l’entreprise basée à Calgary de doubler ses activités de distribution de gaz, au moment où de plus en plus de voix appellent à s’émanciper des énergies fossiles.

Qualifiant l’entente d'« opportunité d’une génération », le PDG d’Enbridge, Greg Ebel voit ces entreprises comme des « infrastructures indispensables pour fournir une énergie sûre, fiable et abordable » .

Elles « devraient jouer un rôle essentiel dans la transition vers une énergie durable », estime-t-il.

Les producteurs canadiens de combustibles fossiles soutiennent que le gaz naturel jouera un rôle crucial dans le réseau électrique à mesure que les pays s’efforceront de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ses partisans y voient une alternative au charbon, car moins polluant.

Bien qu’il émette moins de CO 2 à la combustion que le pétrole et le charbon, le gaz naturel libère de grandes quantités de méthane, soutiennent ses détracteurs.

Les acquisitions d’East Ohio Gas, de Questar Gas et de Public Service Co of North Carolina s’élèveront à 9,4 milliards de dollars en liquidités et à 4,6 milliards de dollars sous forme de reprise de dettes, a précisé l’entreprise dans un communiqué.

Elles permettront également de diversifier considérablement l’empreinte géographique de l’entreprise dans l’Ohio, l’Utah, le Wyoming, l’Idaho et la Caroline du Nord, des régions prometteuses selon Enbridge.

À la clôture de la transaction, le géant canadien fournira plus de 2,5 milliards de mètres cubes par jour de gaz à environ 7 millions de clients dans ces États.

Dominion Energy, dont le siège se trouve à Richmond, en Virginie, est l’un des plus grands producteurs et transporteurs d’énergie du pays.

L’acquisition des actifs américains doit être finalisée l’année prochaine après l’obtention des autorisations réglementaires.