Deuxième trimestre

BRP n’entrevoit pas de coup de frein

Les motoneiges, motomarines et autres véhicules récréatifs continuent à se vendre malgré la hausse des taux d’intérêt et le ralentissement économique. Le résultat pour BRP : des profits et des revenus en hausse au deuxième trimestre, où la multinationale québécoise a une fois de plus dépassé les attentes des analystes.