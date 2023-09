Savaria, dont la capitalisation boursière frôle le milliard de dollars, émet pour 80 millions de dollars de nouvelles actions, une opération qui donnera plus de flexibilité financière à l’entreprise de Laval spécialisée dans l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.

Savaria a annoncé mercredi soir l’émission et la vente de 5,5 millions d’actions. L’opération est réalisée à un prix d’émission de 14,50 $, l’équivalent d’un escompte de 6 % par rapport au prix de l’action de l’entreprise à la fermeture des marchés mercredi.

Le titre de Savaria a clôturé la séance de mercredi à 15,41 $ à la Bourse de Toronto.

Un syndicat de preneurs fermes mené par la Financière Banque Nationale et codirigé par Valeurs mobilières Desjardins, la Banque Scotia et Valeurs mobilières TD achète 3,8 millions des 5,5 millions d’actions nouvellement émises par Savaria.

Le reste est acheté par la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui débloque ainsi 25 millions de dollars pour Savaria.

La direction de la Caisse de dépôt et placement dit réitérer son soutien envers Savaria, qu’elle qualifie de « chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité », afin de faciliter l’expansion de l’entreprise et ses projets à long terme.

Les dirigeants de Savaria expliquent que les 80 millions récoltés dans l’opération serviront notamment à réduire la dette de façon à donner à l’entreprise plus de souplesse pour le financement de ses projets de croissance.

Le grand patron de Savaria, Marcel Bourassa, ainsi que ses enfants Sébastien, Alexandre et Marie-Pierre, tous actifs dans l’entreprise, et son frère Jean-Marie Bourassa, membre du conseil d’administration, se sont engagés à participer à l’opération en achetant, collectivement, pour 3,5 millions de dollars d’actions, c’est-à-dire 4,4 % des actions devant être émises.

Si l’appétit des investisseurs est au rendez-vous, Savaria pourrait récolter jusqu’à 12 millions de dollars supplémentaires et ainsi porter à plus de 92 millions la valeur totale de l’émission d’actions. Savaria s’est entendue pour accorder à la Caisse de dépôt et au syndicat bancaire une option de surallocation pour acheter des centaines de milliers d’actions additionnelles au cours des prochaines semaines.

L’action de Savaria affiche un recul de 13 % depuis son sommet de 17,70 $ atteint à la mi-juillet. Ils sont huit analystes à suivre les activités de Savaria et ils recommandent tous l’achat du titre.

Savaria fabrique et installe notamment des plateformes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. L’entreprise commercialise aussi de l’équipement médical, comme des lits pour les soins de longue durée, et fait également la conversion et l’adaptation de véhicules à des fins personnelles et commerciales.

Savaria emploie approximativement 2250 personnes et a des usines au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.