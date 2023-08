Après l’annonce de la fermeture des huit restaurants Juliette & Chocolat la semaine dernière, voilà que CRémy Pâtisserie, connu pour ses beignes décadents, cessera de vendre ses douceurs à la fin de l’été.

« C’est avec une boule sur le cœur aujourd’hui que je vous annonce que Crémy Pâtisserie (Mont-Royal et Boucherville) fermera ses portes définitivement dès le samedi 26 août », écrivait jeudi le fondateur de l’entreprise, Rémy Couture sa page Facebook.

À la suite de l’annonce, de nombreux messages de support sont apparus sur les médias sociaux.

« Je n’apprendrai rien à personne en vous expliquant que les coûts des matières premières et les salaires ne cessent d’augmenter, a-t-il ajouté. Avec le paiement des opérations quotidiennes et le remboursement des prêts accordés pendant la pandémie, poursuivre sur cette voie n’est simplement plus possible. C’est le cœur gros que je tire ma révérence et accroche mon tablier après 12 ans de loyaux services. »

La semaine dernière, Juliette & Chocolat annonçait également la fin de ses activités. Les nombreuses fermetures pendant la pandémie et l’aide gouvernementale qui doit maintenant être remboursée ont eu raison de l’entreprise gérée par Juliette Brun.

CRémy avait joint Groupe Grandio, un regroupement de restaurants créé à l’initiative de Jean Bédard, grand patron de La Cage-Brasserie sportive, Pierre Moreau, PDG de Restos Plaisirs (Cochon dingue, Lapin sauté, Café du monde), et la Corporation financière Champlain.

« C’est avec peine et compassion que nous prenons acte de la fermeture de CRémy Pâtisserie, a mentionné par courriel Éric Cardin, président alimentation, Groupe Grandio. C’est le chef derrière CRémy, Rémy Couture, qui a fait état de cette triste nouvelle sur ses réseaux sociaux (mardi). Supporté par Groupe Grandio depuis janvier 2020, le chef Rémy Couture est à la barre de CRémy Pâtisserie depuis ses tout débuts, en 2011. Nous l’accompagnons dans les différentes étapes de la fermeture et tentons d’adoucir la fin de ce chapitre entrepreneurial. »

Contacté par La Presse, Rémy Couture a refusé d’émettre davantage de commentaires.