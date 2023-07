Le 12 décembre 1980 commençait l’aventure boursière d’Apple. Sa valeur en Bourse est désormais 30 000 fois plus élevée que l’émission de 100,4 millions US à l’origine. Avec ses profits, Apple pourrait financer le Centre Vidéotron… en un jour. La Presse s’est amusée à trouver des comparaisons pour mieux comprendre ce que représentent réellement les milliards qui gravitent autour d’Apple.

Il fallait beaucoup d’imagination pour prévoir que le fabricant d’ordinateurs qu’était Apple il y a 43 ans allait être la première entreprise de l’histoire à franchir le cap des 1000 milliards US en 2018, des 2000 milliards en 2020, puis des 3000 milliards en 2023. Vendredi, l’entreprise est devenue la première au monde à franchir ce jalon à la fermeture des marchés. Cette montée au sommet, nous l’avons illustrée en animation, en compilant les cinq plus importantes valorisations boursières depuis 1980. Voici le résultat.

Capitalisations boursières, de 1980 à 2023

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En 1980, ce sont les multinationales ExxonMobil, General Electric et Coca-Cola qui dominent. Il faut attendre 1998 pour voir une entreprise techno durablement aux commandes, Microsoft. Ce n’est qu’en 2009, deux ans après le lancement de l’iPhone, qu’Apple apparaît dans le top 5 des valorisations boursières, dont elle prendra la tête en 2011 presque sans interruption jusqu’à aujourd’hui.

Avec une valeur boursière de 2759 milliards US au 26 mai 2023, date retenue pour notre compilation, Apple vaut autant que l’ensemble des entreprises figurant dans le tableau ci-dessous.

Si Apple était un pays

Sur la scène mondiale, à quoi correspondrait une valorisation boursière de 2759 milliards US, si on la juxtapose à tous les biens et services produits dans un pays en une année ? Bien sûr, on compare ici des pommes et des oranges, mais l’exercice est amusant. Apple pourrait faire son entrée dans le G8, presque à égalité pour le produit intérieur brut avec la France, surclassant largement l’Italie et le Canada.

Quelques idées pour dépenser ses profits

PHOTO JOSH EDELSON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le PDG d’Apple, Tim Cook

Selon son dernier rapport annuel, Apple a enregistré des profits de 99,8 milliards US (133,4 milliards CAN) pour l’année fiscale qui se terminait le 24 septembre 2022. À ce rythme, voici en combien de temps Apple pourrait financer les projets ou les dépenses suivants… si l’entreprise y trouvait un intérêt.