(New York) La Bourse de New York a terminé la séance, le mois et le semestre en force vendredi, se réjouissant d’un ralentissement de l’inflation aux États-Unis tandis qu’Apple a clos pour la première fois au-dessus de la barre des 3000 milliards de dollars de capitalisation.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a gagné 0,83 % et le NASDAQ, à dominante technologique, a grimpé de 1,45 %, signant son meilleur premier semestre depuis 1983. L’indice élargi S&P 500 a avancé de 1,22 %, et a ainsi affiché ses meilleurs premiers six mois de l’année depuis 2019.