Les primes annuelles ont été amputées de 42 % chez Investissement Québec (IQ) l’an dernier, où le rendement de - 4,8 % s’est soldé par une perte nette de 224 millions. Un peu plus de 7 millions seront quand même distribués un peu partout au sein du bras financier de l’État québécois.

C’est ce que révèlent les données obtenues par La Presse en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. En 2021-2022, une somme record de 12 millions avait été versée. Dans sa réponse, IQ explique que la majorité des indicateurs de performance avaient été dépassés dans deux des trois catégories évaluées, soit le développement économique et la performance organisationnelle.

« Son résultat quant au facteur de performance financière a été affecté à la baisse par la perte nette, est-il écrit. Au global, cette baisse du facteur de performance financière a contribué à diminuer significativement le montant versé à ses employés en matière de rémunération incitative. »

Les employés d’IQ ont maintenant droit à des primes à long terme, qui découlent de résultats enregistrés depuis 2019-2020. Cette somme viendra s’ajouter aux primes annuelles.

Une augmentation des provisions pour pertes – une somme de 130 millions a été mise de côté – et une baisse de la valeur des placements ont fait en sorte que la société d’État a plongé dans le rouge au terme de l’exercice financier terminé le 31 mars dernier. Au cours de cette période, trois des six dirigeants les mieux payés d’IQ ont vu leur salaire global, qui tient compte du salaire de base, des primes et autres avantages, franchir la barre du million de dollars.

Malgré le rendement négatif, le président-directeur général du bras financier du gouvernement québécois, Guy LeBlanc, rétorquait, le 6 juin dernier, que la performance ne se mesurait pas uniquement par le rendement.

En visioconférence pour commenter les résultats, il soulignait que sur 18 indicateurs de performance, 12 avaient été atteints ou dépassés. Ceux-ci ratissent très large. On y recense par exemple des objectifs en matière du nombre de projets financés, concernant la productivité et les ventes générées à l’international par des entreprises soutenues par IQ.

« Personne ne peut avoir de rationalité avec 18 indicateurs, souligne Luc Bernier, professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa. On en a une quand on se base sur trois ou quatre indicateurs. »

Question délicate

Exceptionnellement, la société d’État avait tenu une séance de breffage technique sur la question de la rémunération avant de dévoiler ses résultats.

« Les paiements [des primes] cette année seront probablement 50 % de ce qu’ils étaient l’an passé, avait lancé Marie Zakaïb, première vice-présidente, ressources humaines et communications internes. Le fait de ne pas avoir rencontré notre performance cette année va avoir un impact sur les bonis cette année. »

M. LeBlanc a eu droit à une prime annuelle de 86 737 $ en 2022-2023, ce qui constitue un recul de 17,4 %. Ce montant figurera dans le prochain rapport annuel. Près de la moitié de la somme versée, soit 7,1 millions, a été distribuée à 1053 employés syndiqués et non syndiqués d’IQ.

« Je comprends que le rôle d’IQ n’est pas seulement les profits, mais quand tu perds 234 millions, on n’enrichit pas le Québec, estime M. Bernier. Si ce n’est pas uniquement une perte sur papier, il faudra, un jour ou l’autre, l’encaisser pour vrai. »

L’expert s’explique mal pourquoi des primes annuelles sont distribuées quand le rendement est négatif. À son avis, il faudrait « au minimum » obtenir un résultat d’environ 2 %, ce qui constitue le taux d’emprunt du gouvernement.

« Il faudrait jouer à somme nulle », affirme M. Bernier.

En présentant les résultats annuels, M. LeBlanc avait souligné que le rendement échelonné sur cinq ans, qui atteint 6,3 %, était supérieur aux coûts d’emprunt de Québec.

Avec William Leclerc, La Presse