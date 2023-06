J’ai un patron qui évite tout le temps de renégocier mon salaire. Et lorsque la discussion revient, il dit qu’il n’a pas la marge nécessaire alors que je sais très bien qu’il a de la marge. – Nicole

La question de Nicole suscite généralement bien des émotions. En effet, plusieurs associent leur salaire à leur propre valeur, et, même aujourd’hui, le sujet demeure relativement tabou. Pourtant, il est primordial d’en parler ouvertement, car son incidence sur votre niveau de motivation, d’engagement et de performance est directe. Alors, comment formuler une demande claire et bien structurée et vous assurer d’être entendu sans tomber dans l’émotion ? Voici quelques pistes de réflexion.

Connaître le contexte

Le contexte fait référence à la somme des éléments internes et externes sur lesquels vous pourrez appuyer votre demande d’augmentation.

1. Le cycle annuel des augmentations salariales sera le premier élément à considérer.

Selon leur taille et leur structure, les organisations suivent un cycle précis qui s’arrime généralement avec le processus de gestion de la performance à date fixe. Assurez-vous de prévenir votre gestionnaire en amont du cycle pour qu’il puisse se préparer adéquatement. Certaines organisations ont également une marge pour attribuer des augmentations en mi-année ou hors cycle. Renseignez-vous sur la façon de faire de votre organisation afin de présenter votre demande au moment de l’année le plus approprié.

2. Qu’en est-il de votre rendement personnel, de la performance de votre équipe de travail ainsi que de la santé globale de l’organisation et de l’industrie dans laquelle elle opère ? Est-ce que votre organisation/industrie embauche massivement ou obtenez-vous plutôt des consignes de restrictions budgétaires ?

3. La force de l’économie, et l’offre et la demande pour votre poste sont également utiles pour déterminer si les conditions vous sont favorables pour demander une augmentation. Est-ce que vous êtes dans un poste fortement demandé ? Est-ce que plusieurs employeurs embauchent pour des postes similaires en ce moment ?

Non pas qu’un contexte économique ou organisationnel difficile prévienne complètement les augmentations, mais votre connaissance des enjeux plus larges vous permettra de mieux cadrer vos attentes salariales.

Déterminez vos attentes et préparez la discussion

Pour obtenir une offre satisfaisante, établissez d’abord vos attentes salariales. Bien qu’il soit tentant de viser plus haut que votre objectif salarial comme tactique de négociation, prenez garde de ne pas miner votre crédibilité avec une demande trop élevée. Mieux vaut effectuer une demande réaliste, honnête et appuyée de bons arguments. Pour ce faire, basez votre demande sur la compétitivité externe ou sur votre progression dans l’échelle salariale.

Si vous basez vos attentes salariales sur votre valeur sur le marché, soit la compétitivité externe, fiez-vous à des sources qui tiennent compte du niveau d’expérience et de la région. Consultez les sites grand public (Payscale, Glassdoor ou des publications disponibles sur le web) pour vous faire une idée des salaires moyens dans votre domaine. Les statistiques d’emploi peuvent aussi vous aider à établir en quoi consiste une augmentation raisonnable. Par exemple, il est intéressant de savoir que les sondages de WTW démontrent que le pourcentage de budget d’augmentation salariale prévue médian est de 4 % en 2023.

Par ailleurs, une demande basée sur votre progression au sein de l’échelle salariale fera davantage valoir l’ampleur de vos responsabilités, la complexité de vos tâches et la reconnaissance de votre performance. Appuyez votre dossier avec vos réalisations, vos succès, votre contribution à l’équipe et les commentaires de vos collègues ou autres collaborateurs. Présentez de manière détaillée votre valeur ajoutée.

La demande

Lorsque viendra le temps de présenter votre demande, planifiez une rencontre suffisamment longue avec votre gestionnaire, à un moment où il sera réceptif.

Tout au long de la conversation, conservez un esprit de collaboration en demeurant compréhensif aux arguments de votre gestionnaire et en présentant les vôtres de manière positive et calme.

Exposez votre compréhension du contexte puis nommez clairement vos attentes salariales, avec justification, et présentez l’impact qu’aurait cette augmentation sur votre travail. Concluez en demandant quelles sont les prochaines étapes et en planifiant un suivi.

Vous êtes le gestionnaire de Nicole ?

Comme gestionnaire, en contexte d’inflation, vous serez forcément appelé à répondre à des demandes d’augmentation salariale de 7 ou 8 % pour rattraper le coût de la vie. Il convient ici de rappeler qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’inflation et les augmentations de salaire. Rappelez-vous que les budgets d’augmentation sont basés sur l’offre et la demande en talent, alors que l’inflation est dictée par l’offre et la demande de produits et services. Ainsi, ces indicateurs fluctuent indépendamment. Entre 2013 et 2023, il est important de rappeler que l’inflation a été plus basse que les budgets d’augmentations 8 années sur 10 – sauf en 2022 et 2023.

Dans l’éventualité où les budgets ne vous permettent pas d’augmenter le salaire de votre employé, interrogez-vous sur les risques de rétention et d’engagement à moyen terme, car ces aspects auront un impact sur la productivité de l’organisation. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, faites valoir d’autres options, un boni par exemple, et faites valoir l’offre de rémunération globale (conditions de travail, avancement de carrière, etc.). Demeurez ouvert à la demande de votre employé et voyez si un compromis peut être trouvé en offrant des avantages additionnels non salariaux.

On sait tous que l’argent ne fait pas le bonheur… mais il y contribue, alors prenez le temps de discuter de manière consciencieuse afin d’atteindre l’équilibre entre une rémunération reflétant la juste valeur du travail accompli et la capacité de payer de l’organisation.