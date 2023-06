Après avoir fermé la majorité de ses magasins durant la pandémie, le détaillant montréalais DavidsTea est prêt à relancer l’expansion de son réseau de boutiques. DavidsTea prévoit notamment s’installer l’an prochain sur le site du Royalmount, ce futur centre commercial en construction à l’angle des autoroutes 15 et 40 à Montréal.

Une lettre d’intention a été présentée à cet effet, indique Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de DavidsTea.

Il y a trois ans, DavidsTea exploitait plus de 230 magasins. Mais après les avoir tous fermés en mars 2020 en réponse à la pandémie, l’entreprise a fait appel à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies pour procéder à une restructuration ne lui laissant aujourd’hui que 18 magasins au pays pour soutenir une stratégie axée sur le numérique et le commerce de gros en épicerie et en pharmacie.

« L’expérience en boutique et la découverte en personne sont vraiment importantes. On cherche de belles occasions où se trouvent les consommateurs », dit Sarah Segal, en entrevue.

« On veut ouvrir plus de magasins à Montréal. On tient des discussions. On regarde à Montréal, mais aussi dans d’autres marchés où on était présents dans le passé. On a hâte d’ouvrir des magasins, on n’a pas besoin de 200 magasins comme avant. »

Elle soutient que l’organisation est même disposée à ouvrir à nouveau des magasins aux États-Unis si une belle occasion se présente. « Nous avons appris beaucoup pour améliorer, rafraîchir et adapter nos boutiques. »

Sarah Segal ne veut pas mentionner de nombre optimal de magasins pour le réseau. Elle parle de l’importance d’avoir un « bon » partenariat avec les centres commerciaux où il y a un achalandage intéressant. Elle précise d’ailleurs voir des chiffres attrayants dans plusieurs centres commerciaux au pays.

« On voit que ça commence à revenir à Toronto et au centre-ville de Montréal », dit Sarah Segal. « Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas revenus au bureau », ajoute-t-elle.

Diminution des ventes en ligne

L’augmentation de la taille du réseau d’établissements est envisagée alors que les ventes en ligne ont diminué de 41 % chez DavidsTea pendant les mois de février, mars et avril.

La direction souligne que des difficultés entourant le traitement de commandes en ligne ont créé de la frustration chez des clients et affectés négativement les ventes dans les derniers mois.

La situation a amené les dirigeants à envoyer la semaine dernière un avis de résiliation à l’actuel fournisseur de services de traitement des commandes. DavidsTea croit qu’en s’occupant elle-même du traitement des commandes, l’entreprise pourra mieux soutenir la rapidité du service et la qualité de l’expérience.

DavidsTea rénove aussi plusieurs de ses magasins existants en y intégrant des bars à thé en s’inspirant de l’ambiance observée, par exemple, dans les magasins Apple. C’est-à-dire avec des tables favorisant la circulation et les discussions.

Deux magasins ont jusqu’ici été dotés d’un bar à thé, soient ceux du Carrefour Laval et des Galeries de la Capitale, à Charlesbourg.

Pour relancer la croissance des ventes, la direction mise aussi sur d’autres éléments, notamment le lancement prochain d’une application mobile pour magasiner, le lancement de nouveaux produits (boissons prêtes à boire, poudres de superaliments, etc.), et l’accroissement de la présence dans le commerce de gros aux États-Unis. Des tests seront effectués à l’automne dans une chaîne de supermarchés du Nord-Est américain comptant plus de 400 établissements.

DavidsTea s’est lancée dans la vente de gros il y a cinq ans et les produits de l’entreprise sont aujourd’hui offerts dans 3800 établissements.

DavidsTea a publié mardi soir sa performance de début d’exercice. Une perte nette de 2 millions a été enregistrée pour les mois de février, mars et avril, alors que le chiffre d’affaires du trimestre a reculé de 30 %, à 14,3 millions.

La direction explique que les ventes continuent d’être touchées par des conditions « économiques défavorables qui freinent la demande des consommateurs ».

L’action de DavidsTea a clôturé la séance de mercredi à 66 cents à la Bourse de croissance de Toronto, ce qui donne à l’entreprise une valeur approximative de 17 millions.